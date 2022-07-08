陸籍駐日評論員「哽咽」直播　陸網出征：中日友好安倍做了啥？

記者魏有德／綜合報導

日本前首相安倍晉三今（8）日遭槍擊搶救不治，享壽67歲。在安倍遇襲後，一位陸籍駐日美軍評論員曾穎透過直播描述事發經過，並敘述安倍晉三執政時期的政績等。值得注意的是，曾穎在描述的過程中一度有「哽咽」説不出話的情況，被大陸網友集體出征，認為曾穎的情緒失控是不恰當的表現。

▲陸媒駐日評論員被大陸網友出征。（圖／翻攝微博馬上談，下同）

根據微博上節錄的的直播影片顯示，曾穎在談及安倍晉三的經濟政策時，數度停下來深呼吸；提到放寬簽證計劃時，還停下來1至2秒，感覺就像是在梳理情緒。曾穎在直播時強調，就日本國內而言，安倍是非常為這個國家考慮的，同時也為中日友好帶來非常巨大的貢獻。

大陸一名擁有28萬粉絲的社會時事博主馬上談將曾穎的直播錄下來後轉貼在微博上，引起大陸網友群起圍攻。網友紛紛批評，「沒搞懂她哭啥玩意，有啥好哭的？」；「這已經被策反了」；「總統和首相分不清，情緒幾近失控」；「中日友好安倍做了啥？」。

不過，也有部分網友認為，「不就是哽咽了兩下，為何這樣抨擊她」；「是不是感冒了」；「可能只是被嚇到了」；「主要是情緒控管不夠好，私底下怎麼哭都是她的事」。

對於大陸網友在微博等社群平台上發表的言論，大陸外交部發言人趙立堅提到，「對於網民的各種評論，我不予置評。我已充分表達中國政府的立場。這一突發事件不應同中日關係關聯起來。」