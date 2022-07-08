台東完善防救災網絡　饒慶鈴：感謝義消共同打造幸福安居環境

▲111年度年中義消幹部座談會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為充實消防救災能量，台東縣政府興建消防廳舍、在消防人力逐年增加共100名、今年將再新增3支高救隊，逐步達成「全面高救化」目標。縣長饒慶鈴8日參與義消幹部座談會表示，透過強化消防救護配備，提升救護車為行動急診室，台東平均餘命近3年增幅達1.01歲；為了同仁安全，今年爭取約400萬元經費購置義消人員裝備，感謝義消與消防同仁建立台東綿密安全的防救災網絡，共同打造幸福安全的居住環境。

台東縣義勇消防總隊8日舉行「111年度年中義消幹部座談會」，由消防局業務單位討論未來推動工作事項、策進作為等，凝聚義消同仁的向心力。饒慶鈴感謝義消兄弟姐妹及消防同仁無私的奉獻和付出，即使在疫情衝擊下仍積極參與義消專業訓練，有40位宣導義消及38位救災義消，分別取得防火宣導班及義消火搶班證照，提升台東防救災及救護，讓縣民生命及財產受到保障。

饒慶鈴提到，「消防就是醫療救護的延伸」，3年多來縣府積極推動「每部救護車即行動急診室」，除現有包括長濱分隊在內的8個高救隊，今年將再於綠島、鹿野及池上增設高級救護隊，並且推動5G救護行動資訊網絡。此外，今年更爭取約400萬元經費，購置防災宣導義消人員制服(含配件)、背心以及義消人員的消防衣帽鞋等，提供更完善的裝備，提升每位消防及義消人員安全。

饒慶鈴進一步表示，台東110年OHCA急救成功率達到33.58%，榮登全國第2、僅次新北市；急性腦中風準確送醫率高達86.7%；護心行動之急性心肌梗塞康復出院率100%；平均餘命近3年增加1.01歲，在2022《遠見雜誌》消防與公共安全面向台東持續居於全國前3名，都是消防同仁及義消努力成果。另外，爭取3億元經費整建及新建豐榮分隊等11個消防分隊，將持續爭取經費辦理知本分隊遷建、全面高救化、提升救援(災)及救護設備，達到最有效率的救災行動，打造鄉親幸福安全的居住環境、確保生命財產安全。