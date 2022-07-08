妻喊肚子餓！夫求生慾爆發端出「這碗」　網友激讚：還缺老婆嗎？

▲泡麵料理方便，受到民眾喜愛。（圖／取自免費圖庫wunderstock）

實習記者殷稚雅／綜合報導

市面上販售的泡麵是許多人肚子餓時解饞的好選擇，而烹煮時更有人會發揮創意，讓一碗單調的泡麵搖身一變成為「特色料理」。日前就有名男網友在網路論壇上分享老婆肚子餓想吃鴨肉麵線，卻又覺得太熱，求生欲極強的他趕緊端出一碗「特製乾泡麵」，馬上收服對方。文章一出，吸引許多網友朝聖。

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▲網友分享自製乾泡麵。（圖／翻攝自PTT／CVS板）

該名男網友5日在網路論壇 「PTT」上分享一張泡麵的圖片說道，「今天老婆突然想吃鴨肉麵線，但5分鐘後又說算了，說喝湯太燥熱。」面對這個難題，原PO頓時汗流浹背，不過也意外激發出他的創意，「忽然想到家裡彈藥庫還有7-11買的一碗大補帖當歸鴨，既然老婆說怕太燥熱，我就試試看做成乾麵」。沒想到原PO的這碗乾麵意外獲得老婆的好評，表示「老婆嘴巴忙到沒空跟我說話」。

這碗大獲好評的乾泡麵，也釣出多名粉絲表示，「我們家也都吃大補帖，我覺得湯的就已經很好吃了」、「在這裡告白大補帖的麵，真的很Q」，更有網友表示「我以為只有我會吃乾的，找到同類了！」也有許多人也留言分享自己的秘方，「大補帖好吃，拿去炒麵讚」、「如果再煎一顆蛋會很讚，然後加點蔬菜」、「我媽都會煮當歸鴨給我配大補帖，超好吃！」

留言區中的熱烈討論，吸引大批網友躍躍欲試「我沒吃過大補帖欸，看完好想吃吃看！」「今天晚餐就決定是你」。還有網友看到文章，羨慕地表示「缺老婆嗎？」「別人的老公總是不讓人失望」、「真是好老公」。