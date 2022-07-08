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退伍11年大學長「收教召令」手抖！網見軍階笑了：最後一年被抓到

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO已退伍滿11年。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

男生服完兵役後，最怕碰上教育召集，許多女朋友也不希望男友被教召，一名男網友表示，至今已經退伍11年了，期間也曾被教召過，沒想到最近又收到「配合漢光演習」教召令，眼看剩不到兩周就要入伍了，他緊張又害怕。貼文一出掀起討論，有網友笑說「最後一年還被抓到」。

原PO在PTT發文，「退伍11年收到漢光教召了啦！」他的軍官階級為下士，已經被教召過好幾次，沒想到退伍滿11年，竟然還會收到教召令，他也透露，此次教召的目的，是要配合7月25日到7月29日的漢光演習，「部隊為求慎重，竟然是要我們去派出所領通知，而不是郵差寄過來」，離教召時間剩不到兩個禮拜，他感到害怕又不安。

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貼文一出，網友們表示，「都已教召好幾次，當然是你啦，名單都不用替換」、「直接COPY名單，下次還是你去教召，恭喜」、「漢光的5天應該是當好當滿」、「這種天氣全副武裝住工廠打地鋪，你沒齒難忘」、「守護台灣的任務就交給你了」、「我下士也快退11年了，看你這張，怕」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友指出，士官退伍滿12年才會免召。（圖／翻攝自PTT）

有網友指出，現在軍、士官退伍後，教召年限放寬到12年，原PO最後一年仍躲不過，「士官免召是退伍後12年，學弟你11年最後一刻被抓到了」、「誰叫你要做到下士」、「最後一年用好用滿」、「士官的悲哀，退伍過8年也有機會喔」。還有網友崩潰表示，自己也收到漢光演習的教召令，「我也是...」

事實上，為滿足後備部隊選充需求，國防部自2021年起解除「編管8年」政策，放寬至「退伍12年」，主要針對8年教召未滿4次之軍、士官（不包含士兵），以確維教召公平性，並有效維持後備部隊戰力。

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