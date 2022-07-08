安倍第2槍倒下！他重播中槍影片　鄉民見1動作驚「兇手有練過」

記者施怡妏／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日稍早奈良市的電車站「大和西大寺」前演講途中，遭人以霰彈槍射擊，左胸身中兩槍，當場心肺停止，現場影片也曝光，當時安倍晉三正在講話，突然傳出槍聲，身後竄出白煙，不過第一聲槍聲安倍晉三沒有倒下，他驚呼「原來被霰彈槍打到人不會馬上倒喔？」（日媒後更新為手槍）

▲日本前首相安倍晉三今上午遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

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原PO在PTT發文，看到安倍晉三中彈時的影片，第一聲槍聲安倍晉三還能站著，沒有立刻倒下，一直以為霰彈槍的威力很猛，「原來被霰彈槍打到人不會馬上倒喔？是電影把霰彈槍演得太浮誇了嗎？」

貼文一出，有網友表示，因為第一槍沒有打到，所以安倍晉三沒有倒下，「第一槍沒打到」。另外，有網友指出，「第一槍沒中，第二槍只中安倍晉三，也是厲害」、「這距離，兇手有練過，其實蠻準的」。

不過有，有內行網友指出，「現實被霰彈槍打中不會飛出去，應該說如果子彈動量大到可以把幾十公斤的人打飛，那就會直接撕裂，而且反作用力也會相同的施加到自己身上，目標被打飛自己也被彈飛」、「槍手的受力很大部分被彈殼分掉了啊就算真的打到會飛出去，槍手理論上也不會承受同等的反作用力」。

不過，稍早日本共同社最新報導指出，奈良縣警方澄清，被用槍擊前首相安倍的不是霰彈槍，而是手槍。兇手是40多歲男子，從安倍晉三背後3公尺處射擊2槍，當場已經被制伏。