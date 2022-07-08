安倍中彈「倒地瞬間太衝擊」　網揪1細節酸爆：昂貴的裝飾品

記者曾筠淇／綜合報導

日本前任首相安倍晉三8日上午於奈良市發表演說時，遭到槍擊心肺停止。推特上有網友貼出安倍晉三遭到槍擊的畫面，兇嫌以3公尺的近距離槍擊，射擊第2槍時，一旁的維安趕緊上前關心傷勢。對此，就有不少網友在PTT上討論，「維安超鳥」、「隨扈都在看前面」。

推特上有網友貼出安倍晉三遭到槍擊的畫面，從影片可見，當時安倍晉三進行演講約1至2分鐘，結果突遭兇嫌射擊，並在中第二槍時倒地。當時現場一陣白煙，身旁維安才趕緊關心安倍晉三的傷勢。

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畫面曝光後，引發PTT網友熱議，「安倍倒地前維安人員在想什麼」、「現場的維安人員現在在想什麼」、「看起來維安真的太鬆散，竟然可以離前首相這麼近」。

▲安倍晉三倒地。（圖／路透社）

其中就有不少網友認為，都已經中了第二槍，身旁維安才發現實在太誇張，「這維安真的不行，太鬆散了吧」、「開第二槍才反應過來耶」、「看來隨扈就是昂貴的裝飾品，心安用」、「嚴重失職這整批會被換掉」、「隨扈也太混」。

也有網友討論起，到底是兇嫌太強，還是單純日本維安爛？底下網友則認為，關鍵在於多數維安都只看前方，「維安爛吧！都在看前面」、「如果說是遠距離狙擊還可能說得過去，這麼近距離行兇，維安沒意識到真的太過分了」、「隨扈都在往前看沒人在看後面喔」。

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