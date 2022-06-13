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飽足感up！泡麵「超神吃法」曝光　老饕狂讚：月底都這樣吃

▲▼泡麵。（圖／記者蕭筠攝）

▲泡麵口味多元，是不少人正餐或宵夜的首選。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者郭卉寧／綜合報導

泡麵是不少人當作正餐或宵夜的首選，不僅口味多元，吃法更是多變。日前，就有網友分享泡麵的「獨特吃法」，只要花少少的錢，就能得到大大的滿足，貼文曝光後引起熱議，更有老饕大讚：「月底都會這樣吃，超爽超飽的！」

原PO在PTT八卦板指出，朋友前陣子到他家做客，當天晚上他們一起到超商買宵夜，只見朋友先買了一碗阿Q桶麵後，又跑去拿一包科學麵，接著又加買一包洋芋片和大瓶綠茶，他見狀忍不住問：「你宵夜吃這麼多喔？」

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沒想到朋友卻表示，自己吃泡麵一定要額外多放一包科學麵，而洋芋片則是他等麵泡好前的點心，聽見這樣的回答，原PO震驚直呼：「X，真會吃，有沒有人吃泡麵要額外加麵的八卦？」

貼文曝光後，原PO朋友的吃法獲得不少網友的認同，「懂吃」、「正常都這樣吃，你第一次吃泡麵嗎」、「月底會這樣，超爽超飽的」、「不然阿Q桶子這麼空是要裝啥」、「跟我一樣啊，我阿Q一定要再多買一包麵」、「這蠻正常的阿，大學生很常見吧」、「因為有時候覺得泡麵一碗太少、兩碗太多，科學麵再加自己想要的量」。

此外，也有老饕分享其他的泡麵獨門吃法，「我都加一份雞胸肉跟起司片」、「還要加飯+蔥+茶葉蛋」、「我吃完泡麵，湯還要另外加飯」、「澱粉大餐再加兩顆蛋就更完美啦」、「科學麵放一半就好，一半放入洋芋裡乾吃」。

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