最懷念的好市多商品？老會員狂喊「1美食」停賣可惜：快點回來

▲有沒有什麼懷念的好市多商品？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場「好市多」受到許多人喜愛，除了販售多元、CP值高的商品，還有一系列好吃又有特色的熟食。近日就有網友發文表示，好市多有些商品現在已經停賣了，大家有沒有特別懷念什麼？話題引發熱議，底下一票網友點名「熟食區1美食」。

這名網友在PTT的hypermall板上，以「令人懷念的好市多商品」為題發文，提到他已經光顧好市多很多年了，日前他就發現，過去一些好用又划算的商品現在已經不賣了，像是乳液、肥皂等，現在都已找不到，大家有什麼懷念的商品嗎？

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貼文曝光後，底下一票網友直呼，「吉拿棒QQ」、「吉拿棒+1」、「絕對是吉拿棒」、「百分之百吉拿棒」、「吉拿棒啦！快點回來」。還有些網友回應，「DAWN洗碗精最可惜，這真的是世界最好用的洗碗精」、「懷念販賣部大概十多年前的霜淇淋」、「鮪魚乳酪抹醬」、「city沙拉棒，後來我去日本零食店和超市也找不到，真的傷心很久」。

▲許多網友點名吉拿棒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

此外，也有些網友感嘆，「便宜的科克蘭衛生紙」、「便宜的科克蘭鮮奶」、「比較懷念以前的價格和比較少的台灣貨」、「不見的東西太多了，主要還是價格都一去不復返」、「以前的價格」。

據了解，經典的吉拿棒是許多人的最愛，過去就有一票網友納悶為何停售？對此，好市多行銷企劃部副總經理王友玫在2020年底曾解釋，熟食區一直有在做研發，「只要成熟了就會推出新品，因此沒有規畫一定時間會下架哪些品項，但希望可以常常替換帶給消費者新鮮感。」她也透露，其實吉拿棒在更早以前也曾停售過，後來有重新復出，因此未來不排除有回歸的可能。

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