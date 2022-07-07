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《遊戲王》作者逝　PTT也噴淚！熱議「最愛1張」不是青眼白龍

▲▼遊戲王,遊戲王卡,卡牌。（圖／Timothy Tsui @Flickr CC BY 2.0）

▲遊戲王卡是不少人的童年。（示意圖／Timothy Tsui @Flickr CC BY 2.0）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本漫畫《遊戲王》作者高橋和希今（7）日爆出死訊，享壽60歲，讓推特上的日本網友們瞬間一片譁然、震驚不已，不少台灣網友也驚呆。就有人在PTT的Gossiping板上發文，哀悼之餘，也討論起高橋老師帶給許多人共同的童年，「最愛的遊戲王卡是哪張？」話題引發討論。

這位網友一開始先致意，「RIP高橋老師！」接著表示，遊戲王是大多數人童年，「以前去文具行，都要買500預組和抽卡包，看不懂日文也還是亂打，真的滿滿回憶啊！」並發起討論，「話說，大家最愛的遊戲王卡是哪張呢？」

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話題釣出不少回憶殺，「黑暗大法師」、「惡魔的召喚」、「問就是青眼亞白龍，我的超人」、「聖夜龍，帥啊！可是好貴」、「當然是敵人控制器，當時一堆好笑的MAD」、「哇靠……小時候的回憶QQ」、「青眼白龍正版，而且是跟動畫一樣圖案那款，結果被別人騙走QQ！」還有網友直哭，「現在大家需要的是死者甦醒」，感嘆高橋和希老師的離去。

其中，有1張遊戲王卡瘋狂被點名，「一堆人會回黑魔導女孩」、「當然4黑魔導女孩」、「黑魔導女孩啊！還用說。」據悉，「黑魔導女孩」這張卡是主角武藤遊戲持有，由於可愛的外表受到大量玩家青睞，常年位居遊戲王系列最高人氣女性怪獸前列。

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