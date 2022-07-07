麥當勞大麥克有「隱藏服務」！他嗨喊超方便...網吐槽：多年前就有

▲大麥克因多層配料的關係，通常都是用紙盒包裝販售。（圖／業者提供）

實習記者廖翊慈／綜合報導

大麥克是麥當勞經典產品，以多層配料疊加的厚實口感，擄獲許多忠實粉絲，不過也因加厚的「體型」通常都用紙盒包裝。就有網友表示，自己去麥當勞點餐時，看到有人點「紙包」大麥克，讓他又驚又喜直呼超方便，卻被網友吐槽「客製化服務其實一直都有」。

一名網友在PTT上以「麥當勞紙包？」為題發文，表示自己近日到麥當勞點餐時，聽到前方的客人說大麥克要改紙包，「我都不知道什麼時候有這個服務，依樣畫葫蘆的也點了紙包，連同加點的麥克雞塊也可變為紙包，可惜中薯無法改」，像發現新大陸的他詢問網友們，「什麼時候有的服務啊？麥當勞怎麼都不推廣？這樣大麥克就不會掉一堆蔬菜出來了，加上環保杯，這樣真的環保多了！」

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▲原PO第一次看到只包服務，直呼方便又環保。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起許多用過「紙包服務」的網友們分享，「沒有大麥克專用紙，我還都加菜，不沾手就好，外觀不重要」、「不用手直接拿比較方便」、「大麥克紙包爽度真的很高」、「算是客製化的服務，雞塊就是用雞塊袋」、「點勁辣雞腿堡時，我都要求紙包，不想沾手」、「我點大麥克標準點法都是肉片去鹽，去瓜，用紙包，請參考」、「我都是反鄉要搭客運或火車時，方便搭車，才會要求紙包」、「紙包90%會壓到漢堡，尤其是大麥克，選紙包就不要客訴大麥克變扁」。

不過也有人指出，這項客製化服務其實已經很久了，「至少我五年前來台北讀書就有了」、「以前要紙包要喊內場，現在系統按得出來紙包了」、「至少五年有了」、「本板2008年就有紙包了」、「客製化的東西也不用推廣，你需要點餐就可以問一下」、「麥當勞古早就滿多客製化的，什麼加肉醬多有的沒的，後來被玩壞很多要求就不給客製了」、「已經蠻多年了～會選紙包通常是為了方便食用」。

▲多數網友認為，很多年前就有了不足以為奇。（圖／翻攝自PTT）