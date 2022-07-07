　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

麥當勞大麥克有「隱藏服務」！他嗨喊超方便...網吐槽：多年前就有

▲▼麥當勞大麥克、香雞大麥克、無敵大麥克限時吃。（圖／業者提供）

▲大麥克因多層配料的關係，通常都是用紙盒包裝販售。（圖／業者提供）

實習記者廖翊慈／綜合報導

大麥克是麥當勞經典產品，以多層配料疊加的厚實口感，擄獲許多忠實粉絲，不過也因加厚的「體型」通常都用紙盒包裝。就有網友表示，自己去麥當勞點餐時，看到有人點「紙包」大麥克，讓他又驚又喜直呼超方便，卻被網友吐槽「客製化服務其實一直都有」。

一名網友在PTT上以「麥當勞紙包？」為題發文，表示自己近日到麥當勞點餐時，聽到前方的客人說大麥克要改紙包，「我都不知道什麼時候有這個服務，依樣畫葫蘆的也點了紙包，連同加點的麥克雞塊也可變為紙包，可惜中薯無法改」，像發現新大陸的他詢問網友們，「什麼時候有的服務啊？麥當勞怎麼都不推廣？這樣大麥克就不會掉一堆蔬菜出來了，加上環保杯，這樣真的環保多了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO第一次看到只包服務，直呼方便又環保。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO第一次看到只包服務，直呼方便又環保。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起許多用過「紙包服務」的網友們分享，「沒有大麥克專用紙，我還都加菜，不沾手就好，外觀不重要」、「不用手直接拿比較方便」、「大麥克紙包爽度真的很高」、「算是客製化的服務，雞塊就是用雞塊袋」、「點勁辣雞腿堡時，我都要求紙包，不想沾手」、「我點大麥克標準點法都是肉片去鹽，去瓜，用紙包，請參考」、「我都是反鄉要搭客運或火車時，方便搭車，才會要求紙包」、「紙包90%會壓到漢堡，尤其是大麥克，選紙包就不要客訴大麥克變扁」。

不過也有人指出，這項客製化服務其實已經很久了，「至少我五年前來台北讀書就有了」、「以前要紙包要喊內場，現在系統按得出來紙包了」、「至少五年有了」、「本板2008年就有紙包了」、「客製化的東西也不用推廣，你需要點餐就可以問一下」、「麥當勞古早就滿多客製化的，什麼加肉醬多有的沒的，後來被玩壞很多要求就不給客製了」、「已經蠻多年了～會選紙包通常是為了方便食用」。

▲多數網友認為，很多年前就有了不足以為奇。（圖／翻攝自PTT）

▲多數網友認為，很多年前就有了不足以為奇。（圖／翻攝自PTT）

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
快訊／中華男籃12人名單出爐！陳盈駿、劉錚領銜　他腰傷退出
驚悚畫面曝！左轉車沒禮讓　29歲重機騎士「噴飛撞石柱」身亡
「男女正中午狂搖」地點在這！引擎蓋背黑鍋　警曝2關鍵免罰
快訊／外媒驚爆：英國首相強生預計「今天請辭下台」
iPhone 14可能有「4大弱點」！　拉大與Pro系列差距
4張台積電全賣！「虧損130萬」認賠出場　他PO畢業文：專心
爸害11歲兒被追繳128筆國道通行費！1家5口失聯...執行

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《遊戲王》作者逝　PTT也噴淚！熱議「最愛1張」不是青眼白龍

快訊／「學術倫理規範網頁」遭無預警下架！　PTT驚呆：刷新三觀

調薪不扣獎金！中華快遞工會下最後通碟　7／17大遊行反剝削

南投+624！首批1萬劑Novavax新冠肺炎疫苗　7／9起可施打

麥當勞大麥克有「隱藏服務」！他嗨喊超方便...網吐槽：多年前就有

Novavax明起開打！全台22縣市「預約時間、網址」一次看

女叫外送狂跳針　訂單被取消嗆找媒體！網見對話狂轟：你才有問題

台中+4081！6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗　8.5萬人7／22開打

光南大批發27年仍不倒！鐵粉曝關鍵　再推「必買1神物」

台南確診+2507名　黃偉哲呼籲持續關注BA.5防疫不鬆懈

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

搭電扶梯伸頭「慘被夾」　貪玩弟卡牆縫驚動商場

出事啦！男開車衝溪裡　下秒泡水出動怪手救援

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

紫衣女馬路「蹲點撞車」　下半身移到車底浪漫緊盯

《遊戲王》作者逝　PTT也噴淚！熱議「最愛1張」不是青眼白龍

快訊／「學術倫理規範網頁」遭無預警下架！　PTT驚呆：刷新三觀

調薪不扣獎金！中華快遞工會下最後通碟　7／17大遊行反剝削

南投+624！首批1萬劑Novavax新冠肺炎疫苗　7／9起可施打

麥當勞大麥克有「隱藏服務」！他嗨喊超方便...網吐槽：多年前就有

Novavax明起開打！全台22縣市「預約時間、網址」一次看

女叫外送狂跳針　訂單被取消嗆找媒體！網見對話狂轟：你才有問題

台中+4081！6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗　8.5萬人7／22開打

光南大批發27年仍不倒！鐵粉曝關鍵　再推「必買1神物」

台南確診+2507名　黃偉哲呼籲持續關注BA.5防疫不鬆懈

《遊戲王》作者逝　PTT也噴淚！熱議「最愛1張」不是青眼白龍

論文打不下去派徐巧芯講民調轉移焦點？她感嘆：凸顯無知

家家為寶寶寫歌「一聽就狂踢肚」！　她嗨翻：迎接小生命的期待

陳柏霖疑月底當楊祐寧伴郎　轉頭和郭雪芙咬耳朵驚訝：你們都知道？

快訊／胡瓏貿腰傷退中華男籃　亞洲盃陳盈駿、劉錚領銜

女陷戀愛陷阱　假烏克蘭情郎「被俄軍俘虜」...她被騙走70萬

先探／來劑反彈強心針　哪些族群讓你值得擁有？

正妹房客欠租失聯！房東開門聞「驚天惡臭」崩潰：她大便在屋裡

2022創博會熱烈報名中　角逐亞洲創新發明「鉑金獎」最高榮譽

快訊／「學術倫理規範網頁」遭無預警下架！　PTT驚呆：刷新三觀

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

獨／台中地標熄燈　房東：麥當勞主動退租

現代人愛用肥皂洗澡？網揭3點完勝沐浴乳

到全聯買麵包「阿伯竟放購物籃」　5秒片驚呆　

不爽陳時中「任內2件事」！李秉穎哀號：我渴得要死又餓得要死

麥當勞「1亂象」無法可管　網：難怪一直收店

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

今天是小暑「5禁忌」注意！　小心犯了傷身

他今早搶先飛日本：我們東京見！　2萬人按讚喊羨慕

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

BA.5失守恐飆回單日8萬　專家籲做3件事

7／14起「3類人」搭機前免持2日內PCR

快訊／宣布重大政策！陳時中睽違一週重返記者會說明

正中午「男女坐引擎蓋狂搖」　16秒片瘋傳

更多熱門

相關新聞

光南27年仍不倒！　鐵粉曝關鍵：必買1神物

光南27年仍不倒！　鐵粉曝關鍵：必買1神物

電子化時代來臨，許多傳統文具、書店接連倒閉，不過光南大批發仍屹立不搖，甚至持續擴展其他分店。日前有網友提出疑問，很少聽說光南倒閉，雖然店員請很多，價格居然還比蝦皮低，究竟它的「賣點是什麼？」，貼文引發高度議論，許多網友直指，「文具很便宜！」

必勝客「外帶大披薩199元」 18種口味吃爆！

必勝客「外帶大披薩199元」 18種口味吃爆！

高雄超商隨機性侵案引恐慌　網：治安變壞了？

高雄超商隨機性侵案引恐慌　網：治安變壞了？

麥當勞突關好幾家「走下坡？」　全場推1招：更賺

麥當勞突關好幾家「走下坡？」　全場推1招：更賺

速食店平日吃披薩買1送1、買炸雞送炸物

速食店平日吃披薩買1送1、買炸雞送炸物

關鍵字：

PTT麥當勞大麥克紙包服務客製化

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

即／女老師遭員當街遭大外割逆轉　員警遭起訴

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

夏克立「離家出走1個月」黃嘉千跪地痛哭

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

機車族笑了！新北市取消重新橋機車道區間測速　

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面