英政壇將洗牌　「這些人」虎視眈眈等強生下台！搶爭首相大位

▲英國首相強生（Boris Johnson）在全國演說中宣布請辭，新首相可能人選引發關注。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

因醜聞纏身而面臨「逼宮」的英國首相強生（Boris Johnson）7日證實自己即將辭職，將近60名閣員與官員相繼請辭讓內閣支離破碎，許多博弈公司與英國人都在猜測新首相人選。對此，美國有線電視新聞網（CNN）就列出一些可能接替強生的有力繼任者。

▲英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在保守黨基層相當受到歡迎，被認為有可能接任強生的首相之位。（圖／路透）

現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）

特拉斯2016年雖投票支持留歐，但自此之後她成為保守黨政府中最大的歐洲懷疑主義聲浪，許多人把此舉歸因於她對於最高職位的渴望。特拉斯的政治團隊中有部分人曾在唐寧街10號工作，助手們利用精美的照片、影片，為她塑造出政治家風範，野心勃勃的她似乎也試圖效仿柴契爾夫人（Margaret Thatcher），她在應對俄烏戰爭中所持的鷹派立場也提高了她的公眾形象。

特拉斯在保守黨基層成員中很受歡迎，而這群人正是決定大選獲勝者的人。不過，強生下台可能影響到所有內閣閣員，保守黨選民可能會轉向支持已辭職或非要職的「後座議員」來接替首相之位。上月，外交部消息人士爆料，特拉斯一直在和議員們「沒完沒了地開會」，暗示她正在爭取支持。

▲英國前財長蘇納克（Rishi Sunak）的祖父母都出生於印度旁遮普邦，並在1960年代由東非移民到英國。（圖／路透）

前任財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）

英國爆發新冠疫情初期，蘇納克因良好的金融對策因應而獲讚譽，更被預估是強生的繼任者。然而，今年稍早，蘇納克的妻子被爆出以「非英國稅務居籍」身分避稅，他本人擔任財長期間也持有美國綠卡，再加上最近幾周英國受通貨膨脹影響，許多居民生計出現危機，導致年僅42歲的蘇納克聲望有所下降，但他仍是賭盤中的人選之一。

▲賈維德（Sajid Javid）出生於巴基斯坦裔家庭，2018年接任辭職的內政大臣，成為英國首位亞裔內閣重臣。 。（圖／路透）

前任衛生大臣賈維德（Sajid Javid）

現年52歲的賈維德早期靠著投資銀行界的工作，累積億萬家產，2009年踏入政壇，過去曾擔任內政大臣、財政大臣，也曾於2016年與2019年兩度競選保守黨黨魁，2021年6月成為衛生大臣。他6日針對副黨鞭的性醜聞表示，「本周，我們又有理由質疑我們被告知之事的真實性與完整性。在某方面，我們必須找出結論，忍無可忍。」這段辭職發言被認為賈維德有競選首相的意味。

▲英國下議院現任議員莫登特（Penny Mordaunt）在保守黨議員之間人緣頗佳。（圖／路透）

前任國防大臣、現任貿易政策國務大臣莫登特（Penny Mordaunt）

莫登特是英國史上第一位女性國防大臣，也曾擔任世界銀行行長，被認為下任首相的有力人選。上周末，網站「保守黨之家」（Conservative Home）公布了一項針對黨員的民意調查，莫登特拿下第2高的支持度，僅次於現任防長華萊士。上月不信任案投票後，她拒絕透露自己是否支持強生，但她說了意味深長的一句話，「我沒有投給這位首相。」她指的是2019年她並未支持強生上任。

▲華萊士因為對烏克蘭的堅定支持，提高了政治聲望。（圖／路透）

現任國防大臣華萊士（Ben Wallace）

華萊士2019年被任命為國防部長，2021年美軍與盟軍撤離阿富汗時英國國防部表現不俗，最近更因處理俄羅斯入侵烏克蘭相關問題而獲得聲望，作為一名前陸軍上尉，華萊士成功避免了受醜聞牽連，並在「保守黨之家」民調中獲得黨內選民最高的支持度。

▲英國前外相杭特（Jeremy Hunt）2019年在黨魁選舉中對上強生，結果以超過30%的票差慘敗。（圖／路透）

前任外相杭特（Jeremy Hunt）

杭特是前任衛生與外交大臣，2019年大選輸給強生後，他將自己定位為「強生的解方」，他無疑是保守黨溫和派、前留歐派中最引人注目的競爭者。在6月的不信任投票前，杭特在推特發文呼籲政府需要變革，否則將讓出政權。然而，一名資深保守黨人士向CNN透露，工黨可以攻擊他經營6年醫療保健政務卻未能做好應對新冠疫情的準備與其他醜聞，「他會被輾壓的。」

▲英國新任財長查哈威（Nadhim Zahawi）9歲時移民英國。（圖／路透）

現任財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）

英國新任命的財政大臣查哈威取代蘇納克職務還不到2天，他就公開呼籲強生辭職，「做正確的事，現在就下台。」查哈威進入內閣不滿1年，在被提拔前一直被認為不太可能成為下任首相，但他在強生的領導下迅速崛起，包含疫情期間擔任疫苗大臣的政治表現，以及擔任教育大臣期間也獲得肯定。保守黨消息人士說，他任職時間不長，不會被挑出明顯錯誤，也沒有受到強生的過多牽連。

現年55歲的查哈威出生在伊拉克，父母是庫德人，9歲時全家逃離海珊政權來到英國。他共同創辦了知名民調與市調公司「YouGov」，被認為是下議院最富有的政治家之一。

下議院外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）

外交事務特別委員會主席、前英國陸軍軍官圖根哈特一直是強生最強烈的批評者之一，過去曾上過伊拉克與阿富汗戰場的他毫不掩飾想成為首相的宿願。圖根哈特7日宣布競選下任首相，「我以前在軍隊服役，現在在議會服務。如今，我希望以首相的身分響應號召。是時候該重新開始，更新一切的時刻到來。」他的態度也為保守黨內人士留下深刻印象。

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