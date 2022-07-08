強生請辭卻拖著不走　離譜原因曝！月底將在首相別墅辦豪華婚禮

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）因保守黨副黨鞭性騷擾案，面臨黨內及國會逼宮，7日宣布辭去黨魁一職，並暫代首相至新黨魁選出。英媒爆料，強生不願馬上離開首相大位，部分原因是他和小24歲的妻子凱莉（Carrie Johnson）早已計劃本月稍晚在首相別墅舉辦奢華婚禮。

▲ 強生與妻子凱莉去年5月完婚。（圖／路透社）

現年58歲的強生和34歲的凱莉去年5月在西敏主教座堂祕密完婚，僅邀請少數賓客，隨後在唐寧街花園慶祝，但因疫情限制，僅有30人參加。《鏡報》7日獨家報導，他們計畫本月30日在英國首相的官方鄉間別墅「契克斯莊園」（Chequers）舉行婚禮，將比去年更加盛大、更吸引人。

▲ 強生被爆不願馬上走人是為在首相別墅辦婚禮。（圖／路透）

二名個消息人士向《鏡報》披露，強生夫妻非常希望舉辦這場婚禮，且已經邀請許多親友。但若強生馬上請辭首相，婚禮就會被迫取消。

一名保守黨人士指責，契克斯莊園是國家資產，不是強生的私人住宅，「強生一家應該做點體面的事，換個地點」，並立刻離開首相府。另一名知情人士也直言，若強生堅持如此，「那就太愚蠢了。」但強生發言人宣稱，「首相有強烈的責任感，將繼續為國家服務至新領導人到位，純粹是為履行對公眾的義務。」

契克斯莊園是一棟豪華的紅磚建築，建於1565年，佔地1500英畝（約607公頃），設有恆溫室內游泳池、大片草坪、花園及大量藝術品收藏，1917年被捐給國家，作為首相休憩的場所，每年花費納稅人近100萬英鎊（約新台幣3584萬）。

▼ 強生去年於契克斯莊園會晤肯亞總統甘耶達。（圖／達志影像／美聯社）

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