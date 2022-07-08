英國首相強生請辭！任內連爆「5大醜聞」　近60名官員逼宮下台

▲英國首相強生走出唐寧街10號。（圖／達志影像）

記者吳美依／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）2019年上任以來醜聞不斷，6月才挺過一次不信任投票，如今在近60名內閣成員及官員離職逼宮的壓力下，7日確定將請辭首相及黨魁大位。他當年率領保守黨，取得1987年以來最大勝利，如今卻失去大批黨員支持。BBC、《路透社》等外媒整理報導，強生在任2年多捲入5大醜聞，一步步走到現在的局面。

1、副黨鞭性騷醜聞

保守黨前副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）被爆料，6月29日在私人俱樂部喝醉後，對2名男客性騷擾，甚至撫摸其中一人下體，於上周辭去職務。

隨後又有消息指出，品契爾早有性騷擾前例，卻沒有受到相應處分。唐寧街起初宣稱「首相毫不知情」，後來才在前公務員的爆料之下，承認強生早已知情性騷指控，卻仍於2月任命品契爾擔任副黨鞭。

保守黨黨員對此極度不滿，前衛生大臣賈維德（Sajid Javid）及前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）首先於5日相繼辭職，接下來，初級大臣、國會議員及各階層官員紛紛跟進，也成為強生下台的「最後一根稻草」。

▲由於防疫措施，在菲利普親王葬禮上，女王被迫獨自坐在座位上，政府官員卻在前一天開派對狂歡。（圖／路透）



2、派對門醜聞

一名高級公務員撰寫報告，列舉疫情封鎖期間，政府人員在唐寧街首相官邸舉辦的一系列派對，他們不僅過度飲酒又嘔吐，甚至菲利普親王葬禮前夕還在狂歡。

上述行為明顯違反防疫規定，強生也因2020年6月參加自己的生日派對而遭罰款，並且向女王伊莉莎白二世道歉，他目前也仍在面臨國會調查。

3、其他保守黨議員性醜聞



強生在位期間，多名保守黨議員捲入性醜聞。議員阿瑪德汗（Imran Ahmad Khan）因性侵15歲男孩下台，帕里什（Neil Parish）二度在下議院使用手機看A片而辭職。第3名議員因性侵及其他罪名被捕，並於今年5月保釋，但為了保護受害者身分，沒有被媒體公布身分。

▲強生7日發表全國演說，宣布請辭但會留任至新首相就位。（圖／路透）



4、保守黨議員違規遊說事件

去年，國會標準委員會建議，將時任保守派議員派特森（Owen Paterson）停職30天，因為他違反遊說規定，在收受私人企業的資金後，代表上述公司展開遊說。原本，保守黨計畫暫停處分，並且徹底改革調查議員的程序，不過在媒體報導引發軒然大波後，派特森自行辭職。

5、首相官邸裝修費用

《泰晤士報》踢爆，強生耗資20萬英鎊（約新台幣770萬元）翻修唐寧街官邸，且由一名保守黨金主支付部分款項。事後，英國選舉委員會向保守黨罰款1.78萬英鎊，理由是未能明確通報支付裝修費用的政治捐款。

▲英國生活成本高漲，也被認為是強生執政危機之一。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



除了上述5大醜聞以外，強生政府也面臨2大考驗，首先是英國通貨膨脹率飆升至9.1%，雖然當局採取部分緩解措施，但仍持續推動4月上路的漲稅方案，宣稱將把資金用於醫療及社會福利。批評者也指出，唐寧街缺乏政策重點及未來規劃，強生被前顧問卡明斯（Dominic Cummings）形容，像是一台「失控的購物車一樣東碰西撞」，也被前保守黨議員杭特（Jeremy Hunt）批評缺乏「尊嚴、能力及遠見」。