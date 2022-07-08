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英國王室成員「大撞臉」！夏綠蒂公主根本是黛安娜王妃的「翻版」

▲▼黛安娜王妃和夏綠蒂公主長相神似。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自dukeandduchessofcambridge IG）

▲黛安娜王妃和夏綠蒂公主長相神似。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自dukeandduchessofcambridge IG）

實習記者林郁婷／綜合報導

英國王室成員向來都是大眾矚目的焦點，媒體也喜歡將他們各自的長相拿來做對比。最近英國八卦雜誌調查發現，夏綠蒂小公主（Princess Charlotte）竟然神似已故祖母黛安娜王妃（Princess Diana），照片一出讓大家都嚇了一跳，因為兩人的長相的確就像複製貼上一樣，不仔細看還以為是同一人。

英國八卦雜誌《HELLO!》蒐集王室成員各個時期的照片，其中一張黛安娜王妃9歲的童年照，讓大家驚呼：「這不就是現在的夏綠蒂小公主嗎？」兩人不管是五官還是笑容都如出一轍，同樣相像的還有黛安娜王妃的姪女凱蒂史賓塞（Kitty Spencer），她曾在IG上曬出自己的童年照，就和夏綠蒂小公主非常像。

▲▼ 威廉王子 。（圖／翻攝dukeand duchessofcambridge ig）

▲喬治小王子和路易小王子相差4歲卻像雙胞胎。（圖／翻攝dukeand duchessofcambridge ig）

王子們也都長得像一個模子刻出來的，喬治小王子（Prince George）和路易小王子（Prince Louis）雖然相差4歲，但長相宛如雙胞胎，但路易小王子更像媽媽凱特王妃（Kate Middleton），對比凱特王妃5歲時的照片，眉眼的神韻和嘴唇形狀完全一模一樣，不禁也讓人感嘆血緣真的騙不了人！

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