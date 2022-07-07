連5天飆36°C再灌雷雨！下周恐有颱風發展　2熱區機率增破50%

▲太平洋高壓西伸，台灣天氣將逐日穩定高溫 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局技正羅雅尹表示，太平洋高壓勢力逐漸往西伸展，未來天氣將一天比一天穩定，明天（8日）全台白天高溫悶熱，上午大多可見陽光，中午各地高溫可達33至34度，尤其台北盆地、中南部內陸及近山區、花東縱谷更可達36度高溫，午後雷雨縮小至山區、近山區平地，預期周末氣溫更高。

氣象局預報，明天各地仍為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生機率，此外東南部不定時有零星短暫陣雨，清晨至上午西半部沿海地區也有零星降雨；溫度方面，清晨夜裡全台低溫25至27度，白天高溫約32至34度，大台北、南部及花蓮有局部36度以上高溫發生機率。

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▼下周菲律賓東西邊海域為熱帶擾動發展熱區。（圖／中央氣象局）



▼連5天高溫炎熱，午後雷雨再灌山區、近山區。（圖／NCDR、中央氣象局）



至於是否還有颱風？氣象局指出，下半周南海至菲律賓東方海面為大低壓帶，當中有熱帶系統發展機率。預估9至13日（周六至下周三）受太平洋高壓影響，各地大多晴到多雲，午後西半部地區及東半部山區雖有局部短暫雷陣雨，降雨偏向山區及近山區平地，降雨也減少，高溫持續時間較長；到了14日 （下周四）各地多為多雲到晴，東南部有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》分析，菲律賓東西邊海域都有熱帶擾動發展機率存在，2側熱區海域熱帶擾動形成機率都達到高於50%，至於是否成颱仍須再觀察。基本上，未來天氣將越來越穩定，太平洋高壓逐日增強，連續5天都是晴朗高溫炎熱的天氣，午後對流規模減小，大雨勢範圍大幅縮小，各地天氣大多為晴午後多雲，主要降雨則集中山區、近山區，平地偶爾遇到雷陣雨。

天氣風險公司總經理彭啟明則預估，這幾天開始，太平洋高壓對台灣影響有略為增加趨勢，但還不是整個勢力西伸，而是單純高壓的延伸，強度還不夠，無法抑制熱對流發展，西南風環境暫時轉為偏東南風，溫度上會略上升，但感受不是太強。午後雷陣雨的型態仍持續，會轉為零星、集中在偏山區，然後發展到平地附近，類似的天氣將會持續一周。

由於太平洋高壓正在盤整，彭啟明指出，未來高壓順時針環流的下緣，也就是菲律賓東方海面上會是很穩定的吹東風，很容易有東風波動發展，下周等到有低壓擾動發展，可以觀察是否有颱風發展趨勢。

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