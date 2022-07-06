下班帶傘！11縣市大雨特報　午後雨區縮小「下週可能又有颱風」

▲今日各地出現午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到西南風及午後熱對流影響，不少地區都出現較大雨勢，中央氣象局已發布大雨特報。明日起太平洋高壓勢力西伸，各地降雨時間集中在中午過後，週末起高壓勢力更強，天氣將更加炎熱，午後雷雨範圍也縮減至山區或近山區平地，下週台灣南邊海域將有熱帶系統發展機會。

氣象局表示，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（６）日新北至臺中、南投、宜蘭地區及雲林、嘉義、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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大雨特報範圍共11縣市，包括新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員徐仲毅表示，明後兩天太平洋高壓西伸，西南風西退，中南部天氣會比今天更穩定，各地上午多雲到晴、午後會有雷陣雨，不過明日午後雷雨範圍仍較大，山區、近山區平地注意雷擊強陣風，另清晨到上午中南部有零星降雨，東南部偶爾有對流移入也會有雨。

週六起到下週二太平洋高壓勢力更強，午後雷雨範圍縮小，雨區集中在山區及部分平地。未來一週天氣越來越熱，各地高溫32到35度，西半部近山區、花東縱谷有36度以上高溫。

臉書粉專天氣風險則指出，明天起到周末太平洋高壓的影響會越來越顯著，天氣越來越熱，不過各地都還是要留意午後雷陣雨。這樣的天氣會延續到下週，不過還是要留意南方洋面上的擾動發熱帶雲系發展，下周仍有可能會有熱帶擾動或低氣壓生成的機會。