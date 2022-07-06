「艾利」有望復活再成颱！下週「颱風生成機會」增加

▲艾利颱風可能再度增強為颱風。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今年第四號颱風「艾利」已減弱為熱帶性低氣壓，不過艾利仍有重新增強為颱風的機會，未來持續往日本東方海域移動。另外，下週台灣南方海域上可能有熱帶擾動或低氣壓生成的機會，有機會進一步增強為颱風。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，艾利已減弱為普通低壓，昨天穿越日本上空，今天已經出海，最新資料顯示，因為導引氣流減弱的關係，未來72小時會艾利大多在日本東方海域慢速移動，附近海溫大約26度左右，有重新增強為颱風的機會，不過也可能成為溫帶氣旋。

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▲今日午後留意雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

臉書粉專天氣風險表示，今日午在迎風面的南部雲量就偏多，有局部短暫陣雨，中部以北及東部則是晴到多雲，降雨機率不高。中午過後各地山區或鄰近的平地都容易有熱對流，也仍然有局部較大雨勢。

今天也還是相當炎熱，清晨各地低溫都有24到26度，中午以北部較熱有34到35度，其他地方也多有32到34度。明天起隨著太平洋高壓西伸增強，台灣的天氣會越來越穩定，南部的雲量將明顯減少，轉為以晴到多雲為主，白天高溫也會再上升一到兩度。

明天起到周末太平洋高壓的影響會越來越顯著，天氣越來越熱，不過各地都還是要留意午後雷陣雨。這樣的天氣會延續到下周，不過還是要留意南方洋面上的擾動發熱帶雲系發展，下周仍有可能會有熱帶擾動或低氣壓生成的機會。