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2縣市大雨！午後半個台灣防豪雨　有利擾動發展時間曝

（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▲吳德榮說，最新歐美模式下周二模擬圖皆顯示，菲律賓東方至南海海面仍是有利熱帶擾動發展的海域，但模擬結果仍分歧。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員黃恩鴻提醒，今天（6日）午後中部以北和各地山區有局部大雨，中部以北山區有局部豪雨機率。氣象專家吳德榮則表示，最新歐美模式模擬圖顯示，下周菲律賓東方至南海海面仍是有利熱帶擾動發展的海域。

氣象局今晨對金門縣、連江縣發布「大雨特報」，西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日金門及馬祖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天天氣和周二滿像，西南風影響，中南部有局部陣雨或雷雨，雨勢以南部較明顯；其他地區為多雲到晴、午後有雷陣雨，其中中部以北和各地山區有局部大雨機率，中部以北山區有局部豪雨機率。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

黃恩鴻說，周四、周五太平洋高壓逐漸西伸、慢慢增強，周四午後雷陣雨仍較大，西半部山區有局部大雨機率，迎風面南部、東南部有零星降雨，時間偏在清晨至上午；周六到下周二太平洋高壓影響，各地晴到多雲、高溫炎熱，西半部平地和東半部山區有午後雷陣雨，但偏在山區和近山區平地。

至於近期是否還會有颱風生成，黃恩鴻分析，短期內沒有，假日之後模式有做一些發展，但變動滿大、機會沒很大，還要觀察。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新各國模式模擬顯示，熱帶低壓在日本本州南方近海，向東移動，未來有再恢復成輕颱的趨勢，並轉向沿本州東側北上；最新歐洲（ECMWF）系集模式及美國（GFS）模式模擬圖皆顯示，下周菲律賓東方至南海海面仍是有利熱帶擾動發展的海域，但模擬結果仍分歧，需持續密切觀察。

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