今「小暑」午後防大雨　有成颱訊號時間曝！最新模擬出爐

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式（上圖左）及美國模式（上圖右）下周二模擬圖皆顯示，菲律賓東方至南海仍是有利擾動發展海域，但模擬結果仍分歧。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



記者陳俊宏／台北報導

今天（7日）是24節氣的「小暑」，午後防大雨！中央氣象局預報員葉致均表示，下周有些颱風發展訊號，還要再觀察。氣象專家吳德榮也提醒，下周菲律賓東方至南海海面仍是有利熱帶擾動發展的海域。

葉致均接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今、周五午後雷陣雨較明顯，主要在西半部和東半部山區，今中部和西半部山區有局部大雨機率，周五西半部山區仍有局部較大雨勢機率；由於吹偏東南風，東南部有零星降雨，今清晨至上午西半部沿海有零星雨，周五清晨至上午南部沿海有零星雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



葉致均說，周六到下周三太平洋高壓影響，天氣晴朗炎熱，午後雷陣雨限縮到山區和近山區平地。至於近期是否可能還有颱風生成，他表示，目前來看下周南海到菲律賓東方海面為相對低壓區，有些發展訊號，下周再觀察。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）系集模式及美國（GFS）模式模擬圖皆顯示，下周菲律賓東方至南海海面仍是有利熱帶擾動發展的海域，但模擬結果仍分歧，需持續密切觀察。