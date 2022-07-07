女叫外送狂跳針　訂單被取消嗆找媒體！網見對話狂轟：你才有問題

▲現在外送平台越來越方便。（圖／記者呂佳賢攝）

記者朱祖儀／綜合報導

外送服務相當方便，只要在家點一點手機，美食就會送上門。不過一名女網友抱怨，最近半夜使用外送點飲料，外送員竟「擅闖民宅」，還直接取消訂單，讓她相當傻眼，氣得揚言提告、找媒體。不過不少網友看到PO文後，怒轟「你的問題比較大！」

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，半夜用外送點了2杯飲料，不過外送員卻沒有經過她的同意，就擅闖民宅還隨意取消訂單，「我是用現金付款的，結果沒有拿到餐點，然後又花了平台5塊錢跟外送的費用」。她也指控，明明已經說了還要飲料，對方故意已讀不回，讓她十分生氣，打算要提告，更嗆「麻煩請各位幫忙找一下新聞記者！！讓這個熊貓外送員上個新聞」。

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▲原PO和外送員對話。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

從對話截圖看到，外送員8分就抵達指定地址，並詢問「請問好了嗎？」原PO回應還在拿零錢，需要稍等一下，對方表示在4、5樓之間等待。不料下秒原PO有些生氣詢問，「1樓門沒有開，請問您怎麼上樓的？」外送員沒有說明，僅說「重點好了嗎？」但她仍不斷跳針問，「1樓門沒開，怎麼上樓的？回答」。

▲▼原PO和外送員對話。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

外送員見狀強調，抵達時大門已經打開，但原PO堅持說「我樓上可以看得到樓下1樓門是不是開的」，並問「請問重點是不是您自己開門上樓的？」2人對話不斷鬼打牆。最後外送員詢問，「請問飲料要不要？」她表示「當然要，我花錢的欸」，但對方不再回應，接著她才發現訂單已被取消。

▲原PO在備註上要求送上樓。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

不過文章一出，就有眼尖網友發現，原PO刪掉了關鍵照片，其實最初備註上寫著「麻煩到的話，請您到4樓到5樓的樓梯之間那裡就好了」，不懂她為何還要刁難外送員，「該生氣的是外送員吧！外送員還真有耐心陪你跳針」、「妳是來搞笑的嗎？餐到了拿錢拿那麼久？還在那跳針人有沒上樓，一開始不是自己備註要外送上樓？就算晚上沒開大門，其他住戶說不定剛好訂餐幫他開門，不行嗎」、「妳自己叫人家上去的，然後在那邊跳針？然後就算拿130個1元也不用拿那麼久，到底是有啥毛病？」「自己有問題，還要怪別人！有病嗎」。