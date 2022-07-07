東京進入第7波疫情！BA.5預估8月中達高峰　單日恐破1.3萬例

▲專家證實，東京已進入第7波疫情。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

Omicron亞變種BA.5在全球迅速蔓延，陸續取代現有流行的病毒株，成為新一波的主流毒株。日本名古屋工業大學研究團隊則預估，東京疫情可能也會因BA.5的持續擴散，在8月中旬迎來第7波的新冠高峰，單日確診更有可能超過1.3萬例。

日本疫情受到新變異株蔓延與疫苗效力逐漸減弱影響，疫情出現些微反彈。名古屋工業大學教授平田晃正所帶領的團隊則利用人工智慧進行分析，發現日本目前的主流病毒株BA.2有可能在未來1個月內，完全被傳染力疑似更強的BA.5取代。

東京都目前1週平均單日新增4000例確診，然而根據平田晃正的預測，到7月下旬可能就會再度突破1萬大關，8月中旬更會直接飆漲至1.3萬，達到疫情新高峰。儘管「第7波」疫情不會比第6波疫情還嚴重，但高峰後的1個月內單日新增仍可能會維持在1萬例上下。第6波疫情高峰當時單日約新增2萬例。

平田也呼籲，為了避免在暑假期間再度爆發疫情，當局應該確實推動第4劑疫苗的接種，並防止高齡者等高風險族群重症化。

另一方面，東京都7日新增8529例確診，較上週同期增加4908例，足足超過2倍。對於目前的疫情，由東京都政府舉辦的專家會議則表示，目前可以說是已經進入第7波疫情。

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