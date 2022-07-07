渣男隱婚搞大女友肚子！憂已婚身分曝光　殘殺小三「偽裝自殺」

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渣男隱婚搞大女友肚子！憂已婚事實曝光　殘殺小三「偽裝自殺」

▲▼情侶,分手,復合（圖／取自免費圖庫pexels）

▲嫌犯殺害女友後，還將現場偽裝成自殺。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者王佩翊／編譯

日本東京一名37歲女性3月被就讀小學的女兒發現陳屍在家中，疑似自殺，然而警方到場後，卻發現犯案現場十分可疑，因此進行過程重現，發現死者根本無法靠自力輕生。經調查後，警方懷疑死者是被報案的男友殺害，因此緊急將其逮捕。據悉，嫌犯當時把死者的肚子搞大，然而實際上他早就已婚，為了隱瞞事實，於是將死者殺害。

根據《讀賣新聞》報導，37歲死者成田希（音譯）平時與就讀小學的長女同住，然而她卻在3月12日遭交往4年多的男友高橋劍殺害。兩人2017年9月透過婚友派對認識，並於2018年正式開始交往，但當時高橋劍其實早就已婚，他不但故意隱瞞已婚身分，甚至還和死者論及婚嫁。

▲▼日本警察,警視廳,警察,警車。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

▲警方經過4個月調查，發現聲稱不在現場的死者男友涉嫌重大。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

成田希的女兒3月12日上午7時半左右起床，隨後便發現媽媽倒在洗手台前，因此用手機聯絡高橋劍，當時高橋劍正在東京的一間網咖，並在那裡打電話通報119。警消趕往現場後，發現成田倒在地上，已經明顯死亡。警方發現，成田的脖子上有用繩子纏繞數圈的痕跡，而法醫相驗結果也證實，死因為頸部遭受強力壓迫導致的窒息死亡。

警方當時並未排除自殺與他殺的可能性，並在現場的重現實驗中發現，根據成田脖子上的勒痕，根本無法靠自己的力量自殺，同時發現案發現場有多處不自然的地方，就像是被「塑造」出來的一樣。

警方調閱公寓周遭監視器後，發現一直聲稱當天並未和女友見面的高橋劍在3月12日凌晨1時左右，曾經到訪成田的家中。經過4個月的調查，警方7日正式確認高橋的嫌疑，並將其逮捕歸案，而他最終也坦承，是自己準備繩索將懷孕的女友勒斃。

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