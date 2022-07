拼了！28歲辣妹「倒立抖臀」吸睛　為競選連任參議員放大絕

實習記者廖翊慈/綜合報導

競選拉票活動百百種,但你有看過用倒立電臀舞拉票嗎?美國羅德島州參議員28歲的麥克(Tiara Mack)為了競選連任,於7月4日美國國慶日當天,在TikTok平台上傳一個短短8秒鐘的競選影片,她秀出了高難度的倒立抖臀動作,讓許多保守派選民傻眼,但也獲得全國性的關注。

綜合外媒報導,麥克是美國常春藤名校布朗大學畢業的高材生,甚至在她26歲時,就當選了羅德島州的州參議員,而今年將爭取連任,擁有多樣興趣的她,個性直率活潑,時常在社群平台TikTok上發佈短片與粉絲們互動,以及直球回覆酸民留言,正向樂觀的態度,也讓她獲得不少年輕族群的喜愛。

▲爭取連任州參議員,麥克使出「倒立抖臀」絕技。(圖/翻攝自TikTok@Senator Tiara Mack)

短短8秒的影片在推特上瘋傳,至少累積了200萬次的觀看次數,影片中可以看到,麥克在豔陽的沙灘上拍攝,她穿著繽紛的比基尼襯托著健康漂亮的膚色,影片一開始她戴著黑色墨鏡及漁夫帽準備拍攝,隨後畫面切換麥克用頭頂支撐著全身,開始她的倒立電臀舞表演,全程雙腳都沒有平衡輔助,展現出麥克絕佳的肢體協調及平衡感,穩穩地結束「特技」後,還不忘說要記得投票給她。

麥克獨樹一幟的拉票手法,吸引了兩極討論,部分保守選民認為她太大膽,這個舞蹈不太適合出現在拉票環節之一,不過多數人認為,這反而才符合麥克的性格,「我還想看更多」、「還好你沒有刪掉這支影片」、「實在是太酷了」。

面對不少保守選民的質疑聲浪,麥克也坦率回應,「我差點忘記這是我的身體自主權,這就跟女性墮胎一樣,都是身體自主權的展現,抱歉那些攻擊我電臀舞的人,但你們都是極端保守派的共和黨守舊派份子。」

I forgot the Supreme Court owns my body. Sorry for twerking. End Hyde. Fund abortion