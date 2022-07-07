拼了！28歲辣妹「倒立抖臀」吸睛　為競選連任參議員放大絕

實習記者廖翊慈／綜合報導

競選拉票活動百百種，但你有看過用倒立電臀舞拉票嗎？美國羅德島州參議員28歲的麥克（Tiara Mack）為了競選連任，於7月4日美國國慶日當天，在TikTok平台上傳一個短短8秒鐘的競選影片，她秀出了高難度的倒立抖臀動作，讓許多保守派選民傻眼，但也獲得全國性的關注。

綜合外媒報導，麥克是美國常春藤名校布朗大學畢業的高材生，甚至在她26歲時，就當選了羅德島州的州參議員，而今年將爭取連任，擁有多樣興趣的她，個性直率活潑，時常在社群平台TikTok上發佈短片與粉絲們互動，以及直球回覆酸民留言，正向樂觀的態度，也讓她獲得不少年輕族群的喜愛。

▲爭取連任州參議員，麥克使出「倒立抖臀」絕技。（圖／翻攝自TikTok@Senator Tiara Mack）

短短8秒的影片在推特上瘋傳，至少累積了200萬次的觀看次數，影片中可以看到，麥克在豔陽的沙灘上拍攝，她穿著繽紛的比基尼襯托著健康漂亮的膚色，影片一開始她戴著黑色墨鏡及漁夫帽準備拍攝，隨後畫面切換麥克用頭頂支撐著全身，開始她的倒立電臀舞表演，全程雙腳都沒有平衡輔助，展現出麥克絕佳的肢體協調及平衡感，穩穩地結束「特技」後，還不忘說要記得投票給她。

麥克獨樹一幟的拉票手法，吸引了兩極討論，部分保守選民認為她太大膽，這個舞蹈不太適合出現在拉票環節之一，不過多數人認為，這反而才符合麥克的性格，「我還想看更多」、「還好你沒有刪掉這支影片」、「實在是太酷了」。

面對不少保守選民的質疑聲浪，麥克也坦率回應，「我差點忘記這是我的身體自主權，這就跟女性墮胎一樣，都是身體自主權的展現，抱歉那些攻擊我電臀舞的人，但你們都是極端保守派的共和黨守舊派份子。」