記者羅婉庭／台北報導

國民黨台南市長參選人謝龍介7日上午10點將於中國廣播公司召開重大公佈記者會，踢爆台南市長黃偉哲涉及重大貪瀆案的來龍去脈。《ETtoday東森新媒體》全程直播。

▲國民黨台南市長參選人謝龍介。（圖／記者李毓康攝）

謝龍介接受電訪表示，他已經掌握黃偉哲市府與廠商之間不法勾當的證據，並強調自己從不打空包彈，明天記者會上將完整說明細節，「保證屬實！」謝稍早也透過臉書比喻，這是「 台南真正恐怖的故事，人比殭屍更可怕。」此外，地方群組廣傳，由於謝龍介在台南新聞嚴重被封殺，只好北上開記者會。

據報導，謝龍介2周前曾與國民黨團議員舉辦記者會，出示支票及3張匯款單等證物，指控黃偉哲「身邊人索賄」，業者匯出720萬元，但納骨塔案卻沒有通過，憤而向台南地檢署自首行賄。當時黃偉哲回應說，4年前的大創案也說他身邊人拿錢，也希望檢調要介入調查清楚， 願接受輿論和司法的一切檢驗。

報導指出，謝龍介說，2020年10月1日，一場辦在台南市仁德區桃山日本料理的餐敘中，李姓業者因納骨塔在2019年完工，已經取得內政部函可，卻被台南市政府刁難，只好透過關係安排這場「桃山宴」，當天共有6人，還有一名陳姓律師及某市議員，另一人也是律師，黃偉哲也應邀出席。隨後陳姓律師就向李姓業者開價1千萬元，雙方商議先以三年每月20萬元「顧問費」的名義支付720萬元，待取得執照後，再支付其餘280萬元。李分別在10月16日匯款220萬元給該律師事務所，11月12日又匯200萬元，11月13日再匯300萬元，都有匯款單為證。

針對謝龍介的相關指控，截至7日上午11時，黃偉哲與台南市政府方面，還未有相關回應。