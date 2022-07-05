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1家4口赴日「PCR噴1.4萬」吵翻！他揭新加坡行情：咱們天朝阿

桃園國際機場、桃園機場、地勤、行李、親子旅遊、候機、行李箱、安檢。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

前台大醫師林氏璧近日將前往日本旅遊，沒想到一家四口「戳鼻子」要1.4萬元，讓他不禁苦笑，「何時才能恢復正常、可以自由出國的生活？」話題掀起熱議，也釣出不少從國外返台的網友，直言台灣自費PCR的費用的確相對高昂。

林氏璧日前在臉書感嘆，「在這個到處都是病毒的年代，為何還有上機72小時前要PCR陰性的規定？一個自費PCR台幣3500元卡在那裡，一家四口要出國的話，馬上增加1萬4000元的成本。喔，回國台灣還規定要48小時內的喔！

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對於國內自費PCR的價格，不少人爭相議論。就有從印尼返台的網友在PTT透露，「從台灣出發前掏了3500去做PCR，回台前也做了，你知道多少錢嗎？20幾萬啦...折合台幣不用500元，花費時間呢？只要6小時，電子檔就已經在我信箱了，誰還跟你拿紙本。」

▲1家4口赴日「PCR噴1.4萬」吵翻！他揭新加坡行情：咱們天朝阿。（圖／翻攝自PTT）

▲網友分享印尼自費PCR的價錢。（圖／翻攝自PTT）

無獨有偶，另一位鄉民則提到，「有人在推文說，印尼消費低怎麼跟台灣比，小弟剛從高消費的新加坡回來，回台前也有做高貴的PCR，新幣78元，折合台幣約1600元，不到咱們天朝的一半；此外，如果沒有非要PCR，新加坡也有提供另一個supervised art選項（在快速檢驗中心而非診所做），只要新幣12-15元，也是當天有結果。」

對此，網友紛紛回應，「你知道的太多了」、「水很深，不懂水性不要玩水」、「就跟快篩一樣，也在把台灣人當盤子」、「說英國蠻貴的...台幣2000元，是在嘲諷嗎」。

▲1家4口赴日「PCR噴1.4萬」吵翻！他揭新加坡行情：咱們天朝阿。（圖／翻攝自PTT）

▲新加坡PCR費用也不到台灣的一半。（圖／翻攝自PTT）

另外，對於外界酸檢驗費用太貴，醫療應變組副組長羅一鈞表示，也有3000元價格的PCR，目前急件約落在4000-5000元，一般件則3000-3500元，「各國規定不同，有的利用抗原、自費1000就可以。」同時他強調，目前PCR行情就是如此，指揮中心也已多次估算過，並沒有降價的空間。

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