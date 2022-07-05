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5G悄悄變便宜！電信三雄資費方案逼近4G價格

▲▼5G標準第二版本啟動　陸工信部：年底實現商用和預商用。（圖／CFP）

▲電信三雄5G資費悄悄降價。（圖／CFP）

記者陳俐穎／綜合報導

雖然目前電信業者的4G資費都呈現上漲的趨勢，希望用戶改用5G資費，不過由於價格還是相對低廉，大部分用戶仍選用4G。不過目前電信商的5G資費也出現下降的趨勢。像是中華電信也推出了「月月得利」方案，雖然5G流量有所限制，不過可享每月相關折扣等，若用完5G流量也想有4G降速吃到飽。

中華電信「月月得利」方案，最低資費為999元，需要綁約30個月，組合內容包含60GB 5G 流量、網內免費及網外、市話各 60 分鐘、若5G流量使用完畢，轉換為50Mbps 網速 4G 吃到飽。此外申辦就送3500點Hami Point 點數，每月再贈 200 點，若全數折抵月租費，資費就變為 683 元。

此外，台灣大哥大也推出「mo幣多」方案，此方案有4G與5G的選擇，並且劃分多種資費方案，讓用戶可以按照需求使用。 其中，5G 999 方案，每月加贈 150 元 momo 幣羧多折抵月租 100 點，合約期間 Disney+ 看到飽，並有 60GB 5G 流量、網內免費、網外 120 分鐘，若用完5G流量，也改為 4G 50Mbps 吃到飽。

遠傳電信，若以相同的 999 元資費比較，申辦首月就獲得 3000 遠傳幣，每月加贈 200 遠傳幣，方案內容包含 60GB 5G 流量、網內免費、網外 120 分鐘，用完5G流量，也改為 4G 50Mbps 吃到飽。

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