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男子身帶「前途似錦」小紅毒包　「諸事不順」遭警攔查送辦

▲台南市警二分局警網，攔檢查獲林姓男子持有K他命毒品，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局警網，攔檢查獲林姓男子持有K他命毒品，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

23歲林姓男子，7日凌晨4時許，在中正路騎乘機車因車身搖晃且車速緩慢，影響後方通行車輛安全，中正所員警巡邏發現攔下盤檢，林嫌神情緊張言詞吞吐，經請他出示駕照及行照等證件時，員警在皮夾發現內藏一包白色顆粒塑膠包，經帶回派出所實施毒品及尿液檢驗，呈現愷他命陽性反應，全案依毒品罪嫌送辦。

▲台南市警二分局警網，攔檢查獲林姓男子持有K他命毒品，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局中正派出所警員楊宇澤等員，於7日凌晨4時許，在中正路與康樂街口發現23歲林嫌（台南安平人，有毒品素行）騎乘機車車身搖晃，且行進速度緩慢，行跡十分可疑，即當場將攔下盤查。在檢查過程林男態度不甚配合，在警方要求其出示駕、行照時，見其打開皮夾急匆匆抽出證件並欲遮掩皮包內物品，但仍為眼尖員警發現其內有1包白色顆粒塑膠包，經他提出發現為1包3公克重愷他命顆粒型毒品包，外觀包裝竟還有「前途似錦、諸事順遂」之誇張文字。

▲台南市警二分局警網，攔檢查獲林姓男子持有K他命毒品，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經警方將林嫌帶回實施毒品及尿液檢驗均呈現第三級愷他命毒品反應，全案將林嫌依毒品危害防制條例調查送辦，後續並將追查毒品來源。


二分局表示，使用毒品極易造成中樞神經等受損，並產生幻覺及依賴性，嚴重戕害身體健康，絕不可能有「前途似錦、諸事順遂」好結果。警方也將持續運用各項勤務方式加強「安居緝毒」專案各項掃蕩作為，不斷向上溯源、向下刨根，以打造樂活宜居之無毒生活環境。

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