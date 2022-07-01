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社會 社會焦點 保障人權

快訊／號召重機「94要上國道」　警重兵攔截下改採「自由進入」

記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

大型重型機車的路權紛爭持續不斷，由大型重機團體成立的臉書粉絲團「94要上國道」，傳出近日由民間團體發起全國性「94高速公路上的乖寶寶」活動，時間自7月1日中午12時起到7月4日中午12時，號召全國各地的重機騎士為爭取國道路權進行抗爭，國道六隊警方接獲訊息，今（1）日上午於國3高原交流道部署攔截，不過目前並未見重機車隊集結。

▲▼大型重機位上國道權益發起集結。（圖／記者沈繼昌攝）

▲大型重機團體為國道權益發起全國性集結活動，受到國道警方高度關切。（圖／記者沈繼昌攝）

大型重機團體成立的臉書粉絲團「94要上國道」，自7月1日中午12時起到7月4日中午12時，將由民間團體發起全國「94高速公路上的乖寶寶」活動，地點為全國各地，號召重機騎士共同為爭取國道路權發聲。

▲▼重機團體為上國道權益持續抗爭。（圖／台灣交通安全協會提供）

▲▼重機團體為上國道權益持續抗爭，並發起全國性「94高速公路上的乖寶寶」活動。（圖／台灣交通安全協會提供）

▲▼重機團體為上國道權益持續抗爭。（圖／台灣交通安全協會提供）

而廣發重機召集令上國道也引來警方嚴重關切，國道六隊上午也前往車隊預計集結的桃園國3高原交流道進行部署，以免大量聚集的車輛影響附近交通。

台灣交通安全協會理事長陳宏益指出，今天中午因為車友集結受到國道六隊嚴重關切，已暫時取消大型集結活動，改為自由進入國道，時間則不固定。他強調，活動主要目的在爭取重機在合理、公正與安全前提下使用國道，即時限定時段、路段等細節都可討論，而不是一味地拒絕，導致重機族無法公平使用國道。

▼國道警察關切下，重機團體暫時取消大型活動，改由自由進入國道，上午交流道並未出現車輛集結。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼大型重機位上國道權益發起集結。（圖／記者沈繼昌攝）

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