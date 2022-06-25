　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女友掉了！男躲警一個Move甩下車　她傻眼：開Double罰單！

▲▼ 他紅燈右轉逃逸惹火女友，問警察能開Double罰單嗎？（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲ 他紅燈右轉逃逸、過程中還把後座女友甩下車，女友氣炸問警察「能開Double罰單給他嗎？」（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

桃園埔子派出所警員昨（24）日17時20分許巡邏時，在中正路與同德二街口發現一輛雙載機車紅燈右轉，警員見狀立即開啟警鳴器、示意男騎士配合停車受檢。但男騎士反而催下油門鑽進巷弄逃跑，過程中竟一個甩尾把後座的女友甩落地！也讓員警傻眼問女子：「妳男友都這樣嗎」女友更氣炸表示「可以開Double（罰單）給他嗎？」

這名誇張的騎士在路口違規紅燈右轉，被對向巡邏員警發現、立即上前攔查，不料騎士心虛加速彎進巷弄逃逸，且不顧後座女友沒坐穩，一個甩尾竟將女友甩下車、重摔在柏油路上，而且沒有停下關心，留下慘摔在地的女友眼看著他逃逸無蹤。

▲▼ 他紅燈右轉逃逸惹火女友，問警察能開Double罰單嗎？（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼ 他紅燈右轉逃逸惹火女友，問警察能開Double罰單嗎？（圖／記者沈繼昌翻攝）

後方員警看傻眼，立即停車察看女子情況，頻問「妳還好嗎」，幸好女子只有輕微擦傷不需就醫。

女子表示知道員警尾隨攔檢，有勸男友停車，沒想到結果卻讓她很傻眼，氣的問員警「可以開Double罰單給他嗎？」員警向其說明交通違規部分會依交通管理處罰條例予以告發（紅燈右轉及不服稽查取締逃逸等兩項違規）。

警方表示，該騎士違規行為，依據交通管理處罰條例第60條規定：汽車駕駛人，駕駛汽車有違反本條例之行為，經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，除按各該條規定處罰外，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月；汽車駕駛人於五年內違反本項規定二次以上者，處新臺幣三萬元罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年。

►從此愛上洗碗！「妙管家植萃酵素洗碗精」好用不殘留，兩件再9折

ET快訊
快訊／南美館「殭屍展」緊急宣布：停止售票
「雷神丸」攻擊台北101！照片曝光　1分鐘狂打200次閃電
趙小僑懷孕「身體冒2變化」！PO照痛吐心聲　尪：連醫生都沒見
午後變天！　2區域注意「劇烈雷陣雨襲擊」
妻外遇洋男！　綠帽夫要求「扮女裝當伴娘」
女友掉了！男躲警一個Move甩下車　她傻眼：開Double罰
快訊／基隆男2樓鷹架墜地！　胸插2鋼筋慘死
猴痘侵台！專家：酒精可破壞「病毒套膜」　正確洗手方式曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／陽氣太盛招架不住？　人流爆滿殭屍展緊急暫停售票

苗栗警啟動大型車大執法半個月　2曳引車超載被罰14萬

3隻寵物雞落跑上街「拿BB槍打」　飼主辯：沒打到...下場曝光

黑幫成員騙10青少年「當車手」　床下藏數萬現金...慘遭囚禁狂虐

女友掉了！男躲警一個Move甩下車　她傻眼：開Double罰單！

快訊／預售屋工地傳意外！　2樓鷹架墜地...工人胸插2鋼筋慘死

男子「直衝快打站」機車忘熄火　只因擔心全家打不到第4劑　

妻外遇洋男！綠帽夫要求「扮女裝當伴娘」　二審逆轉判免賠

「讓董事長抱一下」84歲色翁強拉女員工手摸鳥　下場慘曝

泡湯遇暴雨「賓士山區受困」　泥流淹路土石狂落...驚險畫面曝！

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

柴犬接球超興奮小腳丫跳踏踏舞　口水滴滿地引網笑：像是要吃肉

台首例猴痘！20多歲男德返國　「鼠蹊淋巴腫大、紅疹」確診

快訊／陽氣太盛招架不住？　人流爆滿殭屍展緊急暫停售票

苗栗警啟動大型車大執法半個月　2曳引車超載被罰14萬

3隻寵物雞落跑上街「拿BB槍打」　飼主辯：沒打到...下場曝光

黑幫成員騙10青少年「當車手」　床下藏數萬現金...慘遭囚禁狂虐

女友掉了！男躲警一個Move甩下車　她傻眼：開Double罰單！

快訊／預售屋工地傳意外！　2樓鷹架墜地...工人胸插2鋼筋慘死

男子「直衝快打站」機車忘熄火　只因擔心全家打不到第4劑　

妻外遇洋男！綠帽夫要求「扮女裝當伴娘」　二審逆轉判免賠

「讓董事長抱一下」84歲色翁強拉女員工手摸鳥　下場慘曝

泡湯遇暴雨「賓士山區受困」　泥流淹路土石狂落...驚險畫面曝！

為罹癌孫女擺「無人西瓜攤」　70歲爺爺「6天籌到50萬元醫藥費」

畢業求職旺季！近三成遇過面試騷擾　87％曾被窺探隱私

快訊／陽氣太盛招架不住？　人流爆滿殭屍展緊急暫停售票

韓版《紙房子》3位眼熟演員揭曉　美國大使女兒是《流星》尤娜

快訊／雷雨彈來襲！轟炸這2縣市半小時　嚴防雷擊冰雹

苗栗警啟動大型車大執法半個月　2曳引車超載被罰14萬

小女孩「以前住這」3句話露餡！她嚇：從小到大住的房子居然是兇宅

他觀察機車族「寧願排人工加油卻很少自助」　網：沒省到機器又慢

3隻寵物雞落跑上街「拿BB槍打」　飼主辯：沒打到...下場曝光

單身男女「奔摩鐵沒修竿」　她曝習慣了！老司機看傻：好鼻酸

社會熱門新聞

287女滲淪A片主角任人看　供貨商竟是警察和老師

即／高雄砂石車右轉「輾斃單車女」　疑視線死角釀禍

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

獨／天價金額曝！殭屍們坐飛機來台保持完美控溫

犯法移工「極樂台灣」回應了！　甜擁孕妻：謝謝台灣

滷肉飯鬥毆畫面曝　抄木椅狂砸辣妹哀求才停手

人夫偷吃俏助理　前妻翻出跳蛋判賠30萬元

殯葬處官員「耍特權」直擊　二殯員工：大家都知沒人敢說

國中妹愛上加油工　他每周3次下場慘了

客人來吃早餐被活活打死　滷肉飯名店今開攤現況曝

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

點名組「新竹油尖望」　林智堅告了

更多熱門

相關新聞

博愛特區強降雨畫面曝　果實掉落險砸騎士

博愛特區強降雨畫面曝　果實掉落險砸騎士

北市瞬間大雨，造成許多機車駕駛躲避不及，有1名外送員在24日下午1時許，行經博愛路上的台北地檢署時，遇到傾盆大雨，瞬間雨勢猛烈，還夾帶著陣風，樹上的果實也被吹落，宛如颱風天一般。

強盜女駕駛撞死人　判刑12年10月定讞

強盜女駕駛撞死人　判刑12年10月定讞

詹姆斯若不和湖人續約　美媒透露回騎士

詹姆斯若不和湖人續約　美媒透露回騎士

她賞花回家竟收到「超美超速罰單」

她賞花回家竟收到「超美超速罰單」

住男友家省1萬房租！她買晚餐「少問一句話GG了」

住男友家省1萬房租！她買晚餐「少問一句話GG了」

關鍵字：

紅燈右轉違規逃逸攔查女友甩尾罰單騎士

讀者迴響

熱門新聞

婦人闖商店　「掀出長輩」炸春光

慎入！「死亡博物館」比南美館殭屍更恐怖

女大生拔完智齒拍畢業照　腫成倉鼠崩潰

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主：只是沾到一點屍水

碰到猴痘病患「這部位」恐被傳染！7QA一次看

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

287女滲淪A片主角任人看　供貨商竟是警察和老師

前黑澀會美眉變年收9億女老闆　老公兒子曝光

女友7000元雨鞋　網：雨天必穿

猴痘殺入台灣！　醫示警「恐怖傳播2途徑」

即／高雄砂石車右轉「輾斃單車女」　疑視線死角釀禍

台首例猴痘男不知什麼是猴痘：在德國沒聽過

確診妹「因1身分」理賠拿31萬！明細超狂曝光

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

住獨棟別墅多爽？網揭2缺點：寧願一層一戶

更多

最夯影音

更多
小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切
駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面