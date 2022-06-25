女友掉了！男躲警一個Move甩下車　她傻眼：開Double罰單！

▲ 他紅燈右轉逃逸、過程中還把後座女友甩下車，女友氣炸問警察「能開Double罰單給他嗎？」（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

桃園埔子派出所警員昨（24）日17時20分許巡邏時，在中正路與同德二街口發現一輛雙載機車紅燈右轉，警員見狀立即開啟警鳴器、示意男騎士配合停車受檢。但男騎士反而催下油門鑽進巷弄逃跑，過程中竟一個甩尾把後座的女友甩落地！也讓員警傻眼問女子：「妳男友都這樣嗎」女友更氣炸表示「可以開Double（罰單）給他嗎？」

這名誇張的騎士在路口違規紅燈右轉，被對向巡邏員警發現、立即上前攔查，不料騎士心虛加速彎進巷弄逃逸，且不顧後座女友沒坐穩，一個甩尾竟將女友甩下車、重摔在柏油路上，而且沒有停下關心，留下慘摔在地的女友眼看著他逃逸無蹤。

後方員警看傻眼，立即停車察看女子情況，頻問「妳還好嗎」，幸好女子只有輕微擦傷不需就醫。

女子表示知道員警尾隨攔檢，有勸男友停車，沒想到結果卻讓她很傻眼，氣的問員警「可以開Double罰單給他嗎？」員警向其說明交通違規部分會依交通管理處罰條例予以告發（紅燈右轉及不服稽查取締逃逸等兩項違規）。

警方表示，該騎士違規行為，依據交通管理處罰條例第60條規定：汽車駕駛人，駕駛汽車有違反本條例之行為，經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，除按各該條規定處罰外，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月；汽車駕駛人於五年內違反本項規定二次以上者，處新臺幣三萬元罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年。