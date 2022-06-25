改裝機車大牌「戴口罩」躲查緝　警方攔查騎士下場超慘！

▲大園警方今（25）日凌晨執行防制危險駕車勤務，其中有改裝機車族竟將口罩罩住車牌，企圖躲避查緝，被員警攔查到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園、觀音地區之台15線、台61線與台66線快速道路寬廣筆直，每逢假日深夜，吸引不少改裝車輛聚集，深夜凌晨時分，惱人噪音令居民苦不堪言，大園警方25日凌晨執行防制危險駕車勤務，共攔查8輛改裝汽機車，其中1輛機車以口罩遮蔽車牌，員警追緝途中一路闖紅燈等違規躲避，警方以口袋戰術攔查到案，針對闖紅燈、無照駕駛、變更車體等違規行為全數開罰。

▲大園警方今（25）日凌晨執行防制危險駕車勤務，針對改裝機車族進行查緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局潮音派出所所長游登翔、警員施佑承，25日凌晨執行防制危險駕車勤務，根據民眾報案指稱，在西濱路二段、玉輝路口有改裝車輛聚集擾人安寧。警方獲報後到場取締，其中一輛發現員警攔查，竟以口罩遮蔽車牌，企圖躲避員警查緝且拒檢逃逸沿途闖紅燈，員警攔查到案後，發現騎士竟無駕照，隨後依闖紅燈、遮蔽車牌、無照駕駛、變更車體等違規行為開罰。

▲大園警方今（25）日凌晨執行防制危險駕車勤務，針對改裝機車族查緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，25日凌晨共計攔查8輛汽機車，舉發無照駕駛2件、闖紅燈2件、未戴安全帽1件、遮蔽車牌1件等違規行為，8輛汽機車均有變更車體之事實，警方後續將通報桃園市政府環境保護局與監理單位召回檢驗。

大園警方呼籲，執法公權力不容挑戰，民眾切勿有競駛、競技等危險駕車行為，應遵守道路交通安全規則，以維護道路交通安全。

【更多新聞】

►鄭文燦赴殉職海軍機工長靈堂致意 承諾成立教育基金照顧妻小

►3隻寵物雞落跑上街「拿BB槍打」 飼主辯：沒打到...下場曝光

►女友掉了！男躲警一個Move甩下車 她傻眼：開Double罰單！