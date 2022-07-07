外媒曝iPhone 14可能有「4大弱點」！　拉大與Pro系列差距

▲外媒曝iPhone 14可能有「4大弱點」。（圖／視覺中國）



記者吳珍儀／綜合報導

據中媒報導，有諸多消息指出，中國面板廠京東方OLED面板通過蘋果認證，獲得蘋果訂單數量比預測的多，約在今年達到500萬片，並從今年開始為iPhone 14 系列出貨。

洛圖科技（RUNTO）在昨（6）日指出，京東方在上週四（6月30日）收到蘋果iPhone 14 AMOLED面板認證通過的通知，京東方將於7月提前投入量產，9月開始批量出貨。

洛圖科技表示，京東方曾在2020年出貨iPhone 12的6.1吋面板，2021年則出貨iPhone 13面板。根據過往歷史，iPhone 14的AMOLED面板將會在今年出貨至少500萬片。這意味部分購買iPhone 14的用戶，將買到搭載京東方生產面板的機型，可能重演iPhone 6S台積電和三星版晶片之亂的窘境。

此外，諸多外媒消息指出，iPhone 14全系列僅Pro系列會移除瀏海、搭載新的晶片，意味iPhone 14可能延續瀏海設計及搭載舊款A15 Bionic 晶片，加上先前曾提到iPhone 14全系列將會是史上最貴iPhone，若iPhone 14在配置上沒有較大的優化，在同樣價格下，iPhone 14配置沒有全面提升，相當於變相漲價。