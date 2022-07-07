蘋果推iPhone新「鎖定模式」！　5大新防護措施、國家級駭客都能擋

▲蘋果推出鎖定模式。（圖／取自蘋果官網）



記者吳珍儀／綜合報導

蘋果週三於官網宣布iOS 16、iPadOS 16 與 macOS Ventura新功能「Lockdown Mode」鎖定模式，以替政治人物和活耀分子等部分用戶提供更多層防護，來降低受駭客攻擊的可能。

蘋果於官網表示，雖然絕大多數的使用者不是高度針對性網路攻擊的受害者，但蘋果仍致力於保護極少數可能受侵害的用戶。Lockdown Mode透過可選擇的「限制特定功能」，為少數用者提供可選擇的極端安全防護，而被保護的用戶可能是因為身分或工作，成為複雜數位威脅的潛在針對對象。

「Lockdown Mode」包含5項保護功能，第一項是Messages，將會阻擋除了影像外的大多數訊息附加類型，並停用連結預覽等；第二項是網站預覽，可停用即時編譯 (JIT)等複雜的網路技術；第三項是Apple服務，若用戶未事先向發起者送出通話或要求，將阻擋傳入的邀請或服務要求，包含FaceTime通話；第四項是當 iPhone鎖定時，阻擋與電腦或配件的有線連結；第五項，當Lockdown Mode開啟時，無法安裝描述檔，裝置亦無法加入行動設備管理 (MDM)。

「Lockdown Mode」安全功能預計在秋季正式推出，蘋果官方表示，未來還會加入新安全措施。