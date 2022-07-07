　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果推iPhone新「鎖定模式」！　5大新防護措施、國家級駭客都能擋

▲蘋果鎖定模式。（圖／取自蘋果官網）

▲蘋果推出鎖定模式。（圖／取自蘋果官網）

記者吳珍儀／綜合報導

蘋果週三於官網宣布iOS 16、iPadOS 16 與 macOS Ventura新功能「Lockdown Mode」鎖定模式，以替政治人物和活耀分子等部分用戶提供更多層防護，來降低受駭客攻擊的可能。

蘋果於官網表示，雖然絕大多數的使用者不是高度針對性網路攻擊的受害者，但蘋果仍致力於保護極少數可能受侵害的用戶。Lockdown Mode透過可選擇的「限制特定功能」，為少數用者提供可選擇的極端安全防護，而被保護的用戶可能是因為身分或工作，成為複雜數位威脅的潛在針對對象。

「Lockdown Mode」包含5項保護功能，第一項是Messages，將會阻擋除了影像外的大多數訊息附加類型，並停用連結預覽等；第二項是網站預覽，可停用即時編譯 (JIT)等複雜的網路技術；第三項是Apple服務，若用戶未事先向發起者送出通話或要求，將阻擋傳入的邀請或服務要求，包含FaceTime通話；第四項是當 iPhone鎖定時，阻擋與電腦或配件的有線連結；第五項，當Lockdown Mode開啟時，無法安裝描述檔，裝置亦無法加入行動設備管理 (MDM)。

「Lockdown Mode」安全功能預計在秋季正式推出，蘋果官方表示，未來還會加入新安全措施。

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
正中午「男女坐引擎蓋狂搖」！　16秒片瘋傳
拋震撼彈！剛被判7年8月　立委陳超明擬參選苗栗縣長
熱到爆！9成勞工想放「高溫假」　勞動部回應
獨／重返高雄超商性侵現場！　惡狼竟在店員眼前座位區硬來
「重機雙鬼」北宜逆向狂飆19秒躲區間測速　下場曝光
邊境再放寬！　政院：已決定放寬、增加總額
快訊／逆轉女王！戴資穎虐爆地主女將　挺進8強
快訊／16歲少年機車雙載　打滑撞山壁爆頭慘死
竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出！　2人表情成亮點
夏克立「離家出走1個月」　黃嘉千跪地痛哭！爆幸福全是假象

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

超過10萬人下載！安卓4款惡意App　偷偷騙走用戶的錢　

蘋果推iPhone新「鎖定模式」！　5大新防護措施、國家級駭客都能擋

極限運動版AppleWatch將登場　外媒：續航更強、螢幕加大

傳iPhone 14僅高階款配備最新晶片　郭明錤：未來新機採相同策略

為新機鋪路！六月手機降價榜出爐　前代iPhone直降6510元

蘋果舊換新名單價格更新　官方認證一代神機「已無殘值」

一代神機的「最後更新」　蘋果推出iOS 15.6第五測試版

iPhone 14系列進一步資訊流出！推出時間曝光

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

出事啦！男開車衝溪裡　下秒泡水出動怪手救援

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

溪邊驚見「狗界漁夫」 下水一分鐘大魚Get！

紫衣女馬路「蹲點撞車」　下半身移到車底浪漫緊盯

超過10萬人下載！安卓4款惡意App　偷偷騙走用戶的錢　

蘋果推iPhone新「鎖定模式」！　5大新防護措施、國家級駭客都能擋

極限運動版AppleWatch將登場　外媒：續航更強、螢幕加大

傳iPhone 14僅高階款配備最新晶片　郭明錤：未來新機採相同策略

為新機鋪路！六月手機降價榜出爐　前代iPhone直降6510元

蘋果舊換新名單價格更新　官方認證一代神機「已無殘值」

一代神機的「最後更新」　蘋果推出iOS 15.6第五測試版

iPhone 14系列進一步資訊流出！推出時間曝光

超過10萬人下載！安卓4款惡意App　偷偷騙走用戶的錢　

身陷論文抄襲風波！　桃園議會國民黨團：林智堅應退選

正中午「男女坐引擎蓋狂搖」　16秒片瘋傳！他看光光：小心中暑

「中華大學考上台大國發所」很勵志？ 台大生直言：洗學歷

好友借2000元！還款「只轉1985元」真相傻眼　她氣炸：還說沒差

年齡差29歲！地下女偶像七夕閃婚58歲天才漫畫家…父女戀修正果

客運北宜線推優惠搶客！搭車贈菠蘿麵包　免費遊長埤湖

主播老公電腦私藏色情片　《魔女寶刀未老》女星抓包外遇踹下體

《獵人》連載剩一話…冨樫再PO草稿八顆圈　飛影出現網驚：變神作？

拋震撼彈！昨判刑7年8月　立委陳超明擬以無黨籍參選苗栗縣長

3C家電熱門新聞

為新機鋪路！六月手機降價榜出爐　前代iPhone直降6510元

5G悄悄變便宜！電信三雄資費方案逼近4G價格

iPhone越用越卡？　「5個警告標誌和現象」觀察裝置出現什麼問題

iPhone 14系列進一步資訊流出！推出時間曝光

蘋果舊換新名單價格更新　官方認證一代神機「已無殘值」

史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

手濕濕的觸控也靈敏！蘋果專利曝全新技術

極限運動版AppleWatch將登場　外媒：續航更強、螢幕加大

蘋果推iPhone新「鎖定模式」！　5大新防護措施、國家級駭客都能擋

一代神機的「最後更新」　蘋果推出iOS 15.6第五測試版

LINE新版本「這2優化」最有感！　1功能安卓搶先用

傳iPhone 14僅高階款配備最新晶片　郭明錤：未來新機採相同策略

最便宜「大螢幕」蘋果手機！iPhone 14這型號成下一代熱銷機種

iPhone 14 Pro獨有新功能！　渲染圖搶先曝光

更多熱門

相關新聞

為新機鋪路！六月手機降價榜出爐　前代iPhone直降6510元

為新機鋪路！六月手機降價榜出爐　前代iPhone直降6510元

舊旗艦提前為新機開路？傑昇通信統計彙整2022年6月門市手機銷售價格，公佈六月手機降價TOP 15，本月降幅2%到26%不等，降價金額及降幅最高是蘋果iPhone 12 mini（128GB），整體總降幅範圍則在10%到50%，累積總降價金額最高則是SONY Xperia 5 III，總降幅最高達50%為OPPO Reno 6z。

蘋果舊換新名單價格更新　官方認證一代神機「已無殘值」

蘋果舊換新名單價格更新　官方認證一代神機「已無殘值」

手濕濕的觸控也靈敏！蘋果專利曝全新技術

手濕濕的觸控也靈敏！蘋果專利曝全新技術

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

iOS程式碼曝蘋果地圖有望新增「這功能」！　勝過Google Maps

iOS程式碼曝蘋果地圖有望新增「這功能」！　勝過Google Maps

關鍵字：

蘋果iPhoneLockdown Mode

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

快訊／李沛旭曬「對戒牽手照」！　宣佈喜訊：李先生&李太太

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

女星勸夫妻「真的不宜做1事」！

竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出

台灣年輕乳癌多！醫點名3大元凶　見「1外食動作」搖頭了

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面