蘋果官方「舊換新」34品項價格下跌　這產品下跌1.3萬

▲MacPro下跌金額最高。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iPhone 14預計將於9月發布，舊機的二手價格也下降，根據蘋果官網公布資料顯示，「官方舊換新」價格中，iPhone 6 Plus已經不在名單中，此外，有34項蘋果產品的價格都調降，其中Mac折價率最高，降價幅度達到13300元。

「Apple Trade In換購方案」是蘋果官方推出的舊換新方案，其中明列了各機種的舊換新價格，今年也進行多次調整，目前在名單中，最低價的為iPhone 6S，舊換新價格僅700元。

一代神機系列iPhone 6、iPhone 6 Plus則消失在名單中，除此之外，也有多款iPhone價格下跌，包含iPhone 12系列，iPhone 12為1萬1000元、iPhone 12 Pro為1萬5300元、iPhone 12 Pro Max則為1萬8200元。

此外降價幅度最高的是Mac系列，Mac Pro的舊換新價格就少了13300元，此外iPhone 12與12 Pro的舊換新價格也分別少了2600元與3200元。

官方回收雖然價格一定低於二手市場，不過可以免去許多自行販售的交易糾紛等等，並且享上門取件服務，並且直接換成相對價格的禮品卡，對於後續仍享添購蘋果產品的消費者十分方便。

▲蘋果舊換新價格。點圖可放大。（圖／蘋果官網）