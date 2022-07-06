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iPhone 14系列進一步資訊流出！推出時間曝光

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14推出時間曝光。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者陳俐穎／綜合報導

先前有許多外媒與科技爆料客都對iPhone 14的價格、規格進行爆料，此外每年在6月份之後，供應鏈對新iPhone的傳聞都會異常的準確，尤其是對於機型的規劃、設計等方面，其中還包括發布日期。

根據外媒9to5mac報導，根據往年iPhone發布的日期，蘋果通常會在9月的第一個或第二個星期二發布新iPhone，而今年最有可能的日期是9月13日。不過需要注意的是，由於今年供應鏈上遭受了各方面影響，不僅開工進度不能保證，一些零部件供應也會出現問題，所以還不能完全排除會延期的可能。

全新一代的iPhone 14，目前業內的傳聞已經趨於統一，基本可以確定將存在4款機型，分別是iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro MAX。其中，iPhone 14 Max是今年新增的一款，整體核心配置和iPhone 14保持一致，但是螢幕會擴大到6.7吋，也有可能會被命名為「iPhone 14 Plus」。

另外值得注意的是，今年標準版和Pro版除了在核心性能上不同之外，外觀上也將帶來更大的差異。今年Pro以上機型將首次取消瀏海螢幕設計，採用一種驚嘆號挖孔，螢幕佔比得到進一步提升。至於iPhone 14標準版兩款機型則繼續延續現款機型的設計，採用小瀏海方案。

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