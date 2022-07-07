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5星座榮登拜金女　第3名「吃路邊攤會沮喪」

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲妳是拜金女嗎？（示意圖／翻攝免費圖庫pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

命理專家小孟老師在臉書表示，水瓶座、處女座、獅子座、雙子座和金牛座榮登「拜金女」；而第三名獅子女，當追求者只願意帶她們吃路邊攤時，會讓她們感到沮喪，「是不是我不這麼重要呢？你會為了想給我過好生活努力嗎？」

第五名 金牛座　

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只要還在呼吸就沒辦法不實際金牛座，她們喜歡精打細算，到處比較CP值，熱愛使用各種優惠卷，對於研究該如何使用金錢，她們根本樂在其中。

而對於所愛的人，會希望他們過上好的生活，吃好的、用好的，花錢買十件爛衣服不如買一件好的。所以她們很容易讓人有種「我只願意使用好東西」的印象，但其實她們在乎的是生活品質水準，在該省錢的地方也很願意吃苦。

想追金牛座的人很容易誤會她們是公主，雖然她們內心很渴望被當公主寵，但她們更在乎金錢使用的價值觀是否雷同，如果能找到一樣在乎生活品質的對象，她們會很快樂。

第四名 雙子座

雙子座的人非常在乎精神層面的滿足，很多人會以為她們不敗金，但這樣想就錯了，因為她們所追求的浪漫夢幻生活，是需要花很多的錢才有辦法營造的。

當然一般雙子座的自尊心也強，會希望自己也賺得多，但若出現浪漫多金的桃花，她們會被錢堆出來的追求給迷惑，她們會告訴自己也告訴他人，她們愛的是對方的能力、聰明和努力。

但說穿了，沒有錢又怎麼能給雙子座作夢的空間跟自由呢？但你若跟雙子座說她們是拜金女，她們是絕對不會接受的，你只能說她們追求的夢想人生，的確要有錢才有辦法過這樣的生活啊！

▼獅子座的女生在談戀愛時，非常在乎自己的價值感。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼情侶、夫妻、約會、談戀愛、包包、男友、女友。嚴禁用於負面新聞！（圖／記者陳俊宏攝）

第三名 獅子座

獅子座的女生在談戀愛時，非常在乎自己的價值感，只要能夠讓自己更有價值，她們通常都會非常喜歡。

獅子女在戀愛時，對於名牌包、名牌服飾、珠寶跟房產的想法是，如果收到這些禮物，她們會覺得自己是很被對方重視的，在對方心裡，自己地位不凡，因為這些貴重的東西不是每個人都願意奉獻的，她們會感到非常開心，也會覺得自己值得被這樣對待。

所以當追求者只願意帶她們吃路邊攤時，會讓她們感到沮喪，「是不是我不這麼重要呢？你會為了想給我過好生活努力嗎？」只能說獅子女這種自我的糾結若沒有想通，就非常容易給人拜金女的印象啊！

第二名 處女座

處女座的人從小就知道，自己的身價會影響到世人對待她的態度，這個觀念會在小時候讀書考試時被建立起來，於是她們對自己會用比較高標準的狀態去經營，所以通常她們不會讓自己過得太差。

而在選擇對象上，她們當然會去看對方的經濟條件，如果不夠好，就要看對象是否可以被她們輔佐起來，因為經濟狀況好，她們就會有安全感，就能夠放心不焦慮，她們很害怕被親戚朋友們比較，如果自己不是在大家的標準之上，她們就會覺得挫敗。

但其實真正能給她們安全感的是自己穩定的工作，不然一直追求物質條件到最後，她們內心會很空虛。

第一名 水瓶座

水瓶座的人在面對感情時，會有出奇的理智，對水瓶女而言，感情上的玩樂與金錢需要同時擁有。

若是小時候吃苦長大的水瓶女，在愛情與金錢之中必須做選擇時，她們傾向先選擇金錢，因為理智上她們知道錢與快樂是不可分割的，雖然她們會感到些許痛苦，但她們可以在情感上切割得很清楚。

所以有些極度拜金的水瓶女，她可能不只一位男朋友，而這些男友會有個別滿足她需求的功能性。有些人會覺得水瓶女太自私，但這是她們過分理智的展現，所以很多水瓶女會有一生遇不到真愛的感受，有時候愛得太聰明、看得太清醒也是一種煩惱呢！

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