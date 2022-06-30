最自戀3星座　亞軍長得好看、冠軍被打槍就沮喪

▲您很自戀嗎？（圖／翻攝免費圖庫pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

您很自戀嗎？命理專家小孟老師在臉書分享天蠍座、天秤座和金牛座很自戀；冠軍金牛座每當被拒絕或遇到批評時，就很容易變得沮喪，因此得到他人的讚美，是最能恢復自信的方法。

小孟老師說，自戀形容的是自我陶醉行為或習慣，某程度是對自己的自信，認為自己很有能力與有成就；不過，在某程度上，是對自己不夠有自信、不安全感與自卑，因此沉迷於某種行為，這也會是自戀的一種。

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小孟老師指出，在與人的相處上，不論是何種自戀型態，自己本身應當有所覺知，同時多與他人充分溝通並互相尊重，才能讓人際關係更加和諧。

第3名：天蠍座-性自戀

天蠍座有性自戀傾向，多數時候會想以性來表現自己，並以自我為中心的心理，注重性愛上的自我享受與融合的型態，這類則屬天蠍座較為多數。不過，某部分則比較強勢，會藉此來掩飾他們外在的自我形象。

天蠍座擁有錯綜複雜的才華，但也深藏不露。水象的天蠍有豐沛的情感與感受，即便是最親密的人也未必能完全知曉，而且適應力強，精力旺盛，在情感上的投入程度，不是一般人可以體會的。

特別是在兩人相處的關係中，火星與冥王星的影響，讓天蠍懂得緊緊抓住並享受當下的情緒與感受，同時吊人胃口，若即若離，藉此操控對方，不難看出對自身能力的自信。但也要留意，應當給予雙方適當空間，才能維持更好的生活品質。

第2名：天秤座-潛意識產生的自戀

天秤座潛意識產生的自戀，在大多數的情況或天生的條件下，普遍為身邊環境中的勝利者，做事比別人容易成功或有成就，所以容易產生了優越感的自我意識，最明顯的就是天秤座。

天秤座的人很容易受到歡迎，天生就有迷人的魅力，以及高雅的品味與氣質，通常也擁有好看的外表，也善於處理人際關係，認為自己也是這方面的人才，正因為如此，所以很期待別人投以崇拜的眼光。

不管在什麼場合，都想成為眾所矚目的焦點，而且對於曾經獲得的讚美都記得一清二楚。只是在天秤座內心深處，極可能會對自己感到不完整且「不真實」，所以塑造出虛假的外表，來掩飾內心的不安全感。

第1名: 金牛座-自戀型人格障礙

金牛座自戀型人格障礙大多是成年期的初期，有自大傲慢、誇大自身能力、極需大量讚美，以及無同理心、不認同別人情感需求的行為，比較可能發生在金牛座身上。

金牛座天性倔強又固執，很難接受別人的意見，常表現的自以為是，總認為自己才是正確，也常自大認為自己的成就，不是一般人能夠達到的，而變得容易拒絕別人。大多時候也顯得比較不具同理心，常專注在自己的世界當中，不太去理會或認同別人的需求，這讓他人感到其情商很低，以致難溝通。

但是每當金牛座被拒絕或遇到批評時，就很容易變得沮喪，因此得到他人的讚美，是最能恢復自信的方法。