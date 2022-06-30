　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最自戀3星座　亞軍長得好看、冠軍被打槍就沮喪

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲您很自戀嗎？（圖／翻攝免費圖庫pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

您很自戀嗎？命理專家小孟老師在臉書分享天蠍座、天秤座和金牛座很自戀；冠軍金牛座每當被拒絕或遇到批評時，就很容易變得沮喪，因此得到他人的讚美，是最能恢復自信的方法。

小孟老師說，自戀形容的是自我陶醉行為或習慣，某程度是對自己的自信，認為自己很有能力與有成就；不過，在某程度上，是對自己不夠有自信、不安全感與自卑，因此沉迷於某種行為，這也會是自戀的一種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小孟老師指出，在與人的相處上，不論是何種自戀型態，自己本身應當有所覺知，同時多與他人充分溝通並互相尊重，才能讓人際關係更加和諧。

第3名：天蠍座-性自戀

天蠍座有性自戀傾向，多數時候會想以性來表現自己，並以自我為中心的心理，注重性愛上的自我享受與融合的型態，這類則屬天蠍座較為多數。不過，某部分則比較強勢，會藉此來掩飾他們外在的自我形象。

天蠍座擁有錯綜複雜的才華，但也深藏不露。水象的天蠍有豐沛的情感與感受，即便是最親密的人也未必能完全知曉，而且適應力強，精力旺盛，在情感上的投入程度，不是一般人可以體會的。

特別是在兩人相處的關係中，火星與冥王星的影響，讓天蠍懂得緊緊抓住並享受當下的情緒與感受，同時吊人胃口，若即若離，藉此操控對方，不難看出對自身能力的自信。但也要留意，應當給予雙方適當空間，才能維持更好的生活品質。

第2名：天秤座-潛意識產生的自戀

天秤座潛意識產生的自戀，在大多數的情況或天生的條件下，普遍為身邊環境中的勝利者，做事比別人容易成功或有成就，所以容易產生了優越感的自我意識，最明顯的就是天秤座。

天秤座的人很容易受到歡迎，天生就有迷人的魅力，以及高雅的品味與氣質，通常也擁有好看的外表，也善於處理人際關係，認為自己也是這方面的人才，正因為如此，所以很期待別人投以崇拜的眼光。

不管在什麼場合，都想成為眾所矚目的焦點，而且對於曾經獲得的讚美都記得一清二楚。只是在天秤座內心深處，極可能會對自己感到不完整且「不真實」，所以塑造出虛假的外表，來掩飾內心的不安全感。

第1名: 金牛座-自戀型人格障礙

金牛座自戀型人格障礙大多是成年期的初期，有自大傲慢、誇大自身能力、極需大量讚美，以及無同理心、不認同別人情感需求的行為，比較可能發生在金牛座身上。

金牛座天性倔強又固執，很難接受別人的意見，常表現的自以為是，總認為自己才是正確，也常自大認為自己的成就，不是一般人能夠達到的，而變得容易拒絕別人。大多時候也顯得比較不具同理心，常專注在自己的世界當中，不太去理會或認同別人的需求，這讓他人感到其情商很低，以致難溝通。

但是每當金牛座被拒絕或遇到批評時，就很容易變得沮喪，因此得到他人的讚美，是最能恢復自信的方法。

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
快訊／台股重挫逾400點！下探14800　台積電大跌14.5
LIVE／雙颱共舞！芙蓉颱風今生成 艾利最快明接棒
快訊／又一熱帶低壓生成！最快明變「艾利」颱風
25歲正妹美甲師竟是販毒首腦！客廳花束都用台幣折
趙孟姿出血驚「子宮頸閉鎖不全」！緊急手術　救命線護兒
松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！　校方：高一全部重考
快訊／300億租屋補貼啟動！申請只需5步驟
「2024總統史上最辛苦」　他揭台灣未來3大危機
快訊／中職測試會入選名單公布！　史上推薦最多74人
快訊／高雄2行政區明停水20hrs！　3.6萬戶受影響

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

又一熱帶低壓生成！最快明變「艾利」颱風　雙颱共舞近台時間點曝

麥當勞神秘代號太可愛　妹子求解！釣出麥胞曝「小圓」真面目

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！校方證實：全高一今重考

亞大學士後獸醫系驚傳集體作弊　遭疑「包庇獸醫二代」校方回應了

迷你加油站一天5小時「限機車加95」　當地人曝原因超貼心

時代的眼淚！蘆洲唯一肯德基今晚熄燈　在地人哭了：不要走啊

快訊／送水管漏水！高雄2行政區7／1停水20hrs　3.6萬戶受影響

銀髮開創事業第二春不嫌晚　勞動部銀髮高齡者創業貸款鬥相挺

「鬼滅之刃 全集中展」亞洲巡迴開跑　蝶屋、無限列車站在台搶先亮相

聲音不該從前方傳來⋯洗車工姜泰宇重新寫作　考察全台凶宅新作曝

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

新竹惡火輪胎行拆除變平地　陳爸回傷心地道別背影催淚

男對女警比「超噁手勢」！　依妨害公務、性騷擾送辦

又一熱帶低壓生成！最快明變「艾利」颱風　雙颱共舞近台時間點曝

麥當勞神秘代號太可愛　妹子求解！釣出麥胞曝「小圓」真面目

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！校方證實：全高一今重考

亞大學士後獸醫系驚傳集體作弊　遭疑「包庇獸醫二代」校方回應了

迷你加油站一天5小時「限機車加95」　當地人曝原因超貼心

時代的眼淚！蘆洲唯一肯德基今晚熄燈　在地人哭了：不要走啊

快訊／送水管漏水！高雄2行政區7／1停水20hrs　3.6萬戶受影響

銀髮開創事業第二春不嫌晚　勞動部銀髮高齡者創業貸款鬥相挺

「鬼滅之刃 全集中展」亞洲巡迴開跑　蝶屋、無限列車站在台搶先亮相

聲音不該從前方傳來⋯洗車工姜泰宇重新寫作　考察全台凶宅新作曝

1日7餐胖到120！《星光》盧學叡「血壓200」狠甩40公斤

南韓目標組16人↑偶像男團　金東彬、元鉉植隊友真面目揭開

周天成惜遭印度好手直落二　無緣晉級大馬公開賽8強　

泰國Cosplay神人「扮成炸雞」！網驚：業配竟然接到台灣來了

楊小黎突曬「超兇深V」婚紗照：大家都要幸福！網驚問：新郎在哪

風・Luxury／名牌時裝剩料、廢棄漁網變錶帶　連錶殼都再生材質

考試院會拍板：高普考增列需用名額1004名　連同原公告累計2646人

神級雪乳JKF女郎華西街驚魂！怪男咆哮恐嚇　網：打給保安大隊

台股重挫逾400點！下探14800　台積電大跌14.5元

友情勝疫情！綠委無懼王定宇確診　「脫罩」合影、開會

生活熱門新聞

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

「股市阿土伯」是誰？靠8字口訣3天賺1億元

大雨連6天！準芙蓉水彈雙夾熱區出爐

離婚被前婆家無視　孫考上台大秒變臉

舅冷凍宅配送姪子蛋糕全摔爛！發文公審反被酸

媳婦照顧婆婆17年！聽她一句話心碎了

什麼東西不能帶進晶圓廠？工程師回答惹人鼻酸

哥啪嫩女友！歡愛聲響徹全家…吃飯也聽得到

又淹！台中沙鹿驚見「血河」民宅被灌水　在地人崩潰

7月戴口罩規定一次看！防疫新制懶人包

更多熱門

相關新聞

4星座7月被錢追著跑　冠軍自己就是財神爺

4星座7月被錢追著跑　冠軍自己就是財神爺

要發了！命理專家小孟老師28日在臉書表示，天秤座、水瓶座、處女座和雙子座7月被錢追著跑。他也提醒雙子座，切莫貪心，才不會前功盡棄，有耐心持之以恆，你就是自己的財神爺。

4生肖7月財運旺到爆！這位偏財運極強

4生肖7月財運旺到爆！這位偏財運極強

威力彩飆6億　4星座、4生肖財運旺

威力彩飆6億　4星座、4生肖財運旺

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

明天「夏至」！命理師曝「6禁忌」警告

明天「夏至」！命理師曝「6禁忌」警告

關鍵字：

小孟老師自戀

讀者迴響

熱門新聞

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

林進認愛1年　「跟男友披白紗」畫面超浪漫！甜蜜告白

女演員肚痛伸手一接：4個月胎兒掉掌上

「股市阿土伯」是誰？靠8字口訣3天賺1億元

滷肉飯命案逮14人　2逃亡大咖身分曝

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面