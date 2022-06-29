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4星座7月被錢追著跑　冠軍自己就是財神爺

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲小孟老師說，水瓶座7月容易遇到賺錢的好機會。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

要發了！命理專家小孟老師28日在臉書表示，天秤座、水瓶座、處女座和雙子座7月被錢追著跑。他也提醒雙子座，切莫貪心，才不會前功盡棄，有耐心持之以恆，你就是自己的財神爺。

Top 4：天秤座

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天秤座的人在7月工作上需要多注重職場上的溝通力，因為你會有很多的機會可以讓你好好展現自己，所以機會來的時候，千萬不要壓抑，要大膽發揮意見與想法，因為你的內在實力很容易受到貴人的賞識與提拔，會得到躍身的機會喔。

Top 3：水瓶座

水瓶座若有業務要合作進行會很順利，若有想轉行的水瓶朋友，7月能藉由長輩的牽線，容易遇到賺錢的好機會。財運上以正財為主，過去努力累積的實力，會讓你在這波疫情裡面避開許多危機。

Top 2：處女座

處女座7月財運對你來說可以算是好的，過去你累積的人氣與實力開始嶄露頭角，若是做業務性質的人，會有老客人介紹新客戶，好人氣口耳相傳在財運上能更開拓。7月你的人際關係良好，在團隊合作上也會有良好的收益。

Top 1：雙子座

雙子座7月在投資理財方面，你會找到適合自己的路徑，在報酬跟風險之間找到平衡，因此會有很不錯的獲利。提醒你切莫貪心，才不會前功盡棄，有耐心持之以恆，你就是自己的財神爺。

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