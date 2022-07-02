泰國四面佛示警：台灣下半年「發生3大事」　不要掉以輕心

▲泰國四面佛示警，下半年台灣會發生3件大事。（圖／翻攝自福運泰佛堂Facebook）

記者邱晟軒／綜合報導

塔羅牌專家小孟老師今（2日）在臉書發文指出，板橋福運泰佛堂昨日透過泰國皇家塔羅牌感應四面佛，於中午12:00抽出3張牌，也是泰國四面佛想告訴台灣下半年要注意什麼事件。對此，小孟老師分別解讀3張牌的背後含意，提醒下半年應更注意疫情、投資以及地震。

廟方抽到第一張牌為魔術師牌「象神牌」

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小孟老師解釋此牌魔術師，泰國稱祂為象神，象神在泰國裡也代表健康，這也顯示疫情看似好轉大家掉以輕心，秋冬會再有一波新的感染病毒，因此大家務必要隨時保持謹慎多洗手，減少出入危險的公共場所。四面佛也指出2023年夏天整體疫情就能逐漸獲得控制，新的疫苗出現，明年夏天能提供阻斷傳染根源的疫苗，屆時世界終將鬆一口氣。

廟方抽出第二張牌為「星星牌」

小孟老師解釋，這張牌為泰國女神，滿天的星斗代表世界性的金錢與經濟，下半年世界各地的經濟充滿挑戰，台灣也很難獨善其身，因此7月開始投資人在投資方面一定要格外小心謹慎，希望逢低買進的朋友建議採用定期定額不宜躁進。小孟老師認為，下半年經濟動能不足，股匯市震盪非常大，台灣的經濟會下修但不會太難看，想投資的朋友暫時先觀望等待9月再慢慢佈局。

廟方抽出的第三張牌為「審判牌」

小孟老師解釋此牌中有火劫，代表民眾務必要注意用火，有火災或者較大地震發生，特別留意舊大樓或者餐廳，會有火燒與爆炸的事件發生，此牌泰國女神揮舞雙手有抵擋災厄發生的手勢，顯示神明會抵擋災厄讓事件能得到化解或減輕。