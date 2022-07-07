烏克蘭估今年至少收成5000萬噸穀物　高於預期

▲雖然在戰爭期間，烏克蘭小麥收成仍高於預期。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

今年全球歷經疫情、俄烏戰爭，原物料成本飛升，小麥等穀物生產大國烏克蘭預計，全年至少可以收成5000萬噸穀物，雖然較戰前的8500萬噸大減，但烏克蘭農業政策和食物第一副部長維索茨基（Taras Vysotskyi）表示，仍然高於預期。

CNN報導，維索茨基表示考量到戰爭期間的現有狀況和困難，對收成進度與物流造成的影響，「我們預期收成不至於太糟糕，會高於過去5年的平均。至少有5000萬噸的收成，可能會更多。要看玉米的收成結果，10月我們就會知道了。」

維索茨基接著表示穀物收成量大過全國消耗量，勢必得出口部分穀物，「我們國家內需低於2000萬噸，代表至少3000萬噸的穀物收成必須出口。」他說今年3月出口的農業產品約35萬噸，4月出口100萬噸，「現在，6月，已經出口210萬噸。代表我們在黑海港口除外的其他出口路線已經增加出口量。」

維索茨基表示小麥主要將會用作麵粉、製作麵包等用途，較少用於飼養牲口。

俄國2月入侵烏克蘭，引發全球原物料上漲、供應鏈進一步混亂以及通膨狂飆的市場憂慮，目前也已經反映在各國民生問題上。烏克蘭作為小麥等穀物出口大國，俄羅斯同為穀物出口大國以及能源出口主要國家，對全球經濟衝擊具有一定程度。

俄國在攻占基輔失敗後，轉往全力進攻烏東及烏南，封鎖烏克蘭在黑海一帶主要的出口港口，迫使烏克蘭銷往全球各地的穀物銳減，不過近日隨著俄軍撤離、烏軍正式重掌蛇島後，黑海部分出口未來有望有限度恢復。