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烏東頓內茨克州危殆　俄軍砲擊強攻地面部隊將推進

▲▼ 烏克蘭頓內茨克地區遭到俄軍炮擊。（圖／路透）

▲烏克蘭頓內茨克地區遭到俄軍炮擊。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯以猛烈砲火強攻烏克蘭東部頓內茨克州，為地面部隊推進作準備。烏克蘭官員今天表示，當地遭到徹夜砲擊，「沒有一個地方安全」，守軍正殊死力抗敵人進犯。

路透社報導，俄軍3日掌控烏方在盧甘斯克州（Luhansk）最後據點的利西昌斯克（Lysychansk）後，繼續對頓內茨克州（Donetsk）展開攻勢，斯拉夫揚斯克（Sloviansk）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）兩座城巿都籠罩砲火下。

烏東的工業中心頓巴斯地區（Donbas）由盧甘斯克州（Luhansk）與頓內茨克州組成，當地戰火之猛烈為歐洲數世代以來僅見。

美聯社報導，烏克蘭官員指出，過去24小時共有至少7人命喪俄軍砲擊、25人受傷。

烏克蘭總統府表示，俄軍鎖定東南部城巿和村落展開攻擊，頓內茨克州平民死傷情況最嚴重。俄軍近數日以來對當地升高攻勢。

頓內茨克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）昨天深夜敦促還留在頓內茨克州的35萬居民逃離，強調必須進行人員撤離，以挽救人命並且讓烏軍在大敵當前能夠展開更好防禦。

盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Gaidai）告訴烏克蘭電視台，盧甘斯克州外圍激戰持續，俄羅斯對當地派出正規軍和後備部隊，顯然致力要度過北頓內茨克河（Siverskiy Donets River）。

蓋戴今天在通訊軟體Telegram發文稱：「我們在盧甘斯克州和頓內茨克州界擋住敵人。占領者損失慘重，就連他們自己也這麼承認。」他引述俄羅斯戰俘和北頓涅茨克（Severodontsk）、利西昌斯克兩座失陷城巿中曾與俄羅斯士兵談話的民眾說法。

俄羅斯強調，將要拿下整個頓巴斯地區，力挺它所支持的兩個自行成立的人民共和國。

當地官員指出，俄軍昨天攻擊斯拉夫揚斯克一座巿場和一個住宅區，造成2死7傷。 頓內茨克州長基里蘭科指出，斯拉夫揚斯克和附近的克拉莫托斯克徹夜遭到猛烈砲擊，「頓內茨克州未遭砲擊的安全所在，一個也沒有」。

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