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美國再撂重話後　中芯國際：從來沒有俄羅斯客戶

▲▼中芯國際。（圖／CFP）

▲中芯國際強調沒有俄羅斯客戶。（圖／CFP） 

文／中央社

美國商務部長近日再撂重話，點名中芯國際若無視美方制裁向俄羅斯提供晶片，就讓這家中國最大晶片製造廠「關門」。中芯國際今天回應稱，「從來沒有俄羅斯客戶」。

據路透社，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）6月29日表示，如果發現中國最大的晶片製造商中芯國際或其他中國半導體公司向俄羅斯供應晶片，就會關閉這些公司。

她指出，自從美國與盟國因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄國實施出口管制以來，全球對俄羅斯的晶片出口已銳減9成。

陸媒IT之家報導，有投資者6日就此在e互動平台提問中芯國際是否有俄羅斯客戶，中芯國際回稱：「公司始終堅持合規經營，從來沒有俄羅斯客戶。」

這不是雷蒙多首次點名中芯國際撂下重話，今年3月，她曾在接受採訪時強調，違反美國對俄羅斯出口限制的中國企業，可能會被切斷生產產品所需的美國設備和軟體供應。若中芯國際或任何無視美國制裁的中國公司，繼續向俄羅斯提供晶片和其他先進技術，美國可以讓他們「基本上關門」。

不過雷蒙多當時也表示， 沒有證據顯示中芯國際或任何一家特定的中國公司正計畫規避美國對俄羅斯的制裁。

6月28日，美國政府以據稱支援俄羅斯軍事和國防工業基地為由，將5個中國企業列入貿易黑名單。這是俄烏戰爭2月爆發以來，美方首度以此對中企採取行動。

2020年12月，中芯國際被美國商務部列入制裁實體清單後坦承，對10nm（奈米）及以下先進工藝的研發及產能建設有「重大不利影響」。業內也指這等於幾乎卡死中芯研發先進製程。

儘管其後傳聞不斷，美國迄今未升級對中芯國際的制裁。

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