▲烏克蘭反駁俄軍聲稱,海馬斯多管火箭遭到摧毀。(圖/翻攝自Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯國防部6日公布戰果聲稱,摧毀2套美製海馬斯多管火箭系統(HIMARS)及其2個彈藥庫。對此烏克蘭「武裝部隊總參謀部」強調,這是虛假訊息,海馬斯火箭正在發揮戰力,給予敵人毀滅性打擊。

根據《俄新社》報導,俄國防部表示,俄空天軍一天之內摧毀烏軍6個指揮所、6座彈藥庫、27個軍事據點和1處S-300防空防彈的制導雷達站,以及烏克蘭尼古拉耶夫州1個外國僱傭兵的臨時部署點。

烏克蘭「武裝部隊總參謀部」在臉書上發文指出,「俄羅斯宣傳者積極散播有關美國提供的『海馬斯火箭』被破壞的虛假訊息,我們強調,這個訊息和數據與現實不符」。

「武裝部隊總參謀部」強調,美國合作夥伴提供的海馬斯系統,正不斷在戰略重地,給予敵軍實施毀滅性的打擊,導致裝備、人員和佔領軍不斷蒙受損失。

