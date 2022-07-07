傳藝中心推「民間劇場重塑計畫」　連續5天5場戲台南鹽水免費匯演

▲111年度國立傳統藝術中心「民間劇場重塑計畫」。（圖／國立傳統藝術中心）

實習記者徐芷儀／綜合報導

國立傳統藝術中心辦理為期7個月的「2022傳統藝術開枝散葉－民間劇場重塑計畫」，活動是由20組優秀團隊與23場精彩表演所組成，活動表演在這個月已經來到台南鹽水武廟，9日至13日連續5天的外台匯演，每晚7時由北中南知名戲曲劇團輪番帶來精采好戲。

「民間劇場重塑計畫」由文化部推動、國立傳統藝術中心主辦，自2018年起已經連續5年，帶著觀眾邁入戲曲饗宴當中，文化部期望能將傳統表演藝術帶至台灣各地，重塑傳統戲曲在民間的活力，讓舊時「作伙到廟口看好戲」的民間文化，以藝文活動的形式，重新走進現代人的休閒生活。

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▲台北木偶劇團經典劍俠戲《女巡按》。（圖／國立傳統藝術中心）

這次匯演在關帝爺跟前搭戲台，應景帶來3齣伸張正義、撥亂反正的好戲，分別是「廖文和布袋戲團」的《萬點紅》，以金光布袋戲的表演風格，講述一樁驚動江湖武林的命案；「鶯藝歌劇團」的拿手好戲《包公審雙釘》，包青天奉旨偵查皇后身亡的疑雲；「台北木偶劇團」的經典劍俠戲《女巡按》，看女巡按如何在一眾俠士的幫助下平定叛亂，保住大明江山。

這次匯演還有活躍於南台灣的「淑芬歌劇團」，演出經典老戲改編的《鑽石夜叉之落花盈淚》，講述古時女子失貞猶如落花凋零，遭陷失身的愛珠如何面對帶著貞節牌匾歸來的愛人。最後則是一向求新求變的「春美歌劇團」，帶來創新歌仔戲《再世情緣》，意外逝世的相公竟轉世成為仇人之子，但是真愛可以戰勝所有世俗桎梏，是一齣俏皮風趣的愛情輕喜劇。

▲春美歌劇團，帶來創新歌仔戲《再世情緣》。（圖／國立傳統藝術中心）

國立傳統藝術中心也提醒，觀看演出需遵守中央疫情指揮中心公告及文化部酬神演出防疫管理措施，演職人員均須配合接種疫苗或進行健康監測，演出現場劃設觀賞之管制範圍，確保觀眾座位保持安全距離，並於出入口進行管制。民眾進入管制區域前須配合量測體溫、酒精消毒雙手並須全程佩戴口罩。

國立傳統藝術中心也邀請觀眾今年夏天就跟著他們的腳步走進鹽水，穿梭於古色古香的老街，走訪電視劇《斯卡羅》的拍攝景點，來碗熱騰騰的鹽水意麵，日落就到武廟前觀賞精彩的外台演出，讓劇中人的喜怒哀樂陪您持續沸騰夏夜。