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「八音才子」黃文擇人生最後一程　6／19火化...開放民眾悼念送行

▲霹靂國際多媒體副董事長黃文擇6月12日逝世，行政院長蘇貞昌今（17）日上午前往上香，慰問家屬，之後低調離開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲霹靂國際多媒體副董事長黃文擇6月12日逝世，行政院長蘇貞昌今（17）日上午前往上香，慰問家屬，之後低調離開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

霹靂國際多媒體副董事長黃文擇6月12日逝世，黃文擇大師配音的素還真陪伴無數人成長，逝世消息一出，引來各界戲迷在網路上一片惋惜哀悼聲浪，預計將於週日火化，戲迷可以送行；行政院長蘇貞昌今（17）日上午前往上香，慰問家屬，之後低調離開。

黃文擇享壽67歲，為黃海岱布袋戲家族的第三代成員，人間國寶黃俊雄大師次子，因其聲線多變，故外號「八音才子」，是布袋戲配音界的第一號人物。 素還真、一頁書陪伴無數台灣人成長，他的辭世，是布袋戲界的一大損失，戲迷均於網路上惋惜哀悼。

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▲虎尾鎮所開放圓環素還真裝置藝術草地供戲迷悼念黃文擇大師。（圖／翻攝自Facebook／虎尾鎮公所）

▲虎尾鎮所開放圓環素還真裝置藝術草地供戲迷悼念黃文擇大師。（圖／翻攝自Facebook／虎尾鎮公所）

虎尾鎮公所亦開放虎尾圓環素還真裝置藝術之處，供戲迷贈花悼念至6月22日。虎尾鎮黃宅附近一家超商工作人員表示，去年幾乎每天都可以看到黃文擇上門購物，今年次數大為減少，後來看到他，人瘦了很多，看來體力很弱，講話很喘，還曾鼓勵他加油，沒想到就傳出不幸的消息。

▲霹靂國際多媒體副董事長黃文擇6月12日逝世，行政院長蘇貞昌今（17）日上午前往上香，慰問家屬，之後低調離開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲霹靂國際多媒體副董事長黃文擇6月12日逝世，行政院長蘇貞昌今（17）日上午前往上香，慰問家屬，之後低調離開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 黃文擇靈堂設於虎尾自宅，今日開放民眾悼念到下午二點，行政院院蘇貞昌上午特別前往上香悼念，安慰家屬，之後未對外發言，隨即離開。明天是黃文擇大師家祭，週日早上9點半到11點開放民眾追思，文化部次長也將前往頒發褒揚令，中午11點過後，戲迷可送黃大師最後一程到虎尾惠來厝公墓。

▲霹靂國際多媒體副董事長黃文擇6月12日逝世，行政院長蘇貞昌今（17）日上午前往上香，慰問家屬，之後低調離開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲行政院長蘇貞昌今日上午前往上香慰問家屬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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