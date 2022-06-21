　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

痛失國寶！布袋戲偶頭雕刻家「徐柄垣辭世」　享壽88歲

▲徐柄垣20日辭世，享壽88歲。（圖／翻攝自Facebook／霹靂布袋戲）

▲徐柄垣20日辭世，享壽88歲。（圖／翻攝自Facebook／霹靂布袋戲）

文／中央社

彰化縣政府傳統工藝「偶頭製作」保存者徐柄垣於今天辭世，享壽88歲。文化部長李永得聞訊表達哀悼，並表示將頒發褒揚狀表揚。

文化部長李永得在今天文化部發布的新聞稿表示，徐柄垣的雕刻技藝，歷經傳統、金光、電視，甚至跨足到電影，是台灣極具代表性的偶頭雕刻師，非常感念徐柄垣藝師精湛的偶頭製作工藝及藝術成就，帶領台灣布袋戲偶界走向新的潮流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據文化部新聞稿表示，徐柄垣藝師生於1935年，約1952年起開始追隨父親徐析森及兄長學習雕刻技藝，尤以父親帶給他的影響最大。他在1958年協助父親雕製布袋戲電影「西遊記」的木偶，以及1963年黃俊雄的三尺三大木偶。

1966年，徐柄垣協助父親為葉明龍在台視製作的新型木偶戲設計眼、嘴會動的戲偶。這些寶貴經驗的累積，為他日後設計「雲州大儒俠史艷文」系列的活眼、活嘴的動態布袋戲偶打下基礎。

▲徐柄垣20日辭世，享壽88歲。（圖／翻攝自Facebook／霹靂布袋戲）

隨著布袋戲劇情發展的戲偶需求，知名演師如鍾任壁、黃秋藤、黃順仁、許王、廖英啟、洪連生等人為求戲偶品質，也紛紛向徐柄垣下訂單，從1970年代開始至2000年，打造過無數的亮眼之作。

徐柄垣藝師1970年代創立「巧成真木偶之家」，在霹靂布袋戲系列中的作品，出自他手的幾乎為當期的一線角色，如「葉小釵」、「亂世狂刀」、「非凡公子」、「青陽子」、「神鶴佐木」、「劍君十二恨」、「神秘女郎」、「玉天璣」、「瀟湘子」、「魔魁」、「創世者」、「莫召奴」等。

此外，由於戲偶品質精良，而且偶型俊美上鏡，在當時常被挑選為要角，不難想見徐柄垣藝師作品數量之多，幾乎囊括當時在無線電視台的影視布袋戲。

文化部長李永得表示，徐柄垣藝師一生在戲偶雕刻技藝路途上精益求精，以新的表現形式帶動偶頭雕刻產業邁向新的潮流，見證台灣布袋戲發展脈絡，為台灣傳統工藝奠定深厚基礎，雖溘然離世，但其工藝技藝將永為後世所傳承。

►型男養成術快學！領帶、袖扣超便宜

ET快訊
女主播腦溢血「復健2年半」重返螢光幕！宣布回台灣了
台南男裸體騎車　警車送回家…下午緊急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「反光鏡菩薩」張秀雄病逝各界追念感謝　兒子含淚回應：好驕傲

痛失國寶！布袋戲偶頭雕刻家「徐柄垣辭世」　享壽88歲

新北幣要來了！市府推「專屬行動支付」5000店爽消費 上路時間曝

他家院子現不明植物！網一看驚喊「快點拔除」：生態的殺手

快訊／桃園內壢深夜大停電！網看街道一片黑：熱死了

疑國內首例「MIS-A死亡個案」！男解隔3天呼吸困難　送醫插管不治

議員探視三兄弟驚聞「老二洗澡又跌倒」：到處是傷痕

看電視偷摸腿！姐夫半夜進她房間睡覺：你的比較舒服…小姨子崩潰

彰化「皮包骨3兄弟」老大病逝　縣長解釋未通報真相

擦亮北台灣19萬片鏡！「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

巨大泡泡「封印貓勢力」　喵看傻下秒甩尾巴破解

貴賓想握手手...下秒被「1拳灌臉」吃醋貓皇：我的奴才你也敢碰？

「反光鏡菩薩」張秀雄病逝各界追念感謝　兒子含淚回應：好驕傲

痛失國寶！布袋戲偶頭雕刻家「徐柄垣辭世」　享壽88歲

新北幣要來了！市府推「專屬行動支付」5000店爽消費 上路時間曝

他家院子現不明植物！網一看驚喊「快點拔除」：生態的殺手

快訊／桃園內壢深夜大停電！網看街道一片黑：熱死了

疑國內首例「MIS-A死亡個案」！男解隔3天呼吸困難　送醫插管不治

議員探視三兄弟驚聞「老二洗澡又跌倒」：到處是傷痕

看電視偷摸腿！姐夫半夜進她房間睡覺：你的比較舒服…小姨子崩潰

彰化「皮包骨3兄弟」老大病逝　縣長解釋未通報真相

擦亮北台灣19萬片鏡！「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

音樂系學生自製「解放軍基地地圖」　超過1200處軍事設施全看光

俄情報蒐集艦多次「關掉引擎」繞行北海道　日本防衛省公布照片

勇士想留「浪花小弟」恐得砸23.7億　38歲伊古達拉將說再見？

NBA史上最強「飆分父子檔」　咖哩父子竟輸給他們

不平等的定型化契約　銀行凍結存戶帳戶權力大

卡達航空2021-2022財年賺15.4億美元　創25年最佳記錄與全業界最佳獲利

熱火英雄哥「出軌案」劇情神展開　火辣女友宣布懷第2胎

黃恩賜本季首度遭遇統一　布雷克扛止敗任務

《鏈鋸人》漫畫第二部於「Jump+」登場...官方公開連載日期

英相強生鼻竇手術　出院休息中

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

生活熱門新聞

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

她長跑快6年卻分手　看眾量級1部片超有感

快訊／桃園內壢深夜大停電！網看街道一片黑：熱死了

明天「夏至」！命理師曝「6禁忌」警告

葉家老大病逝　王惠美現身說話了

隱藏版來了！「這4款貼圖」限時免費下載

激戰後男友溫柔摸頭　下秒卻吐「1句話」！妹子氣炸

疑首例MIS-A病逝！男解隔3天呼吸困難亡

院子現不明植物！網一看驚喊：快拔除

全台6.4萬逃跑移工！他爽曬55K「來台灣割草」

專家曝BA.4、BA.5「大舉入侵時間」

米堤飯店總經理李麗裕睡夢中逝世！享壽70歲

盼求一子承香火！92歲翁凍精超過15年

更多熱門

相關新聞

霹靂布袋戲黃文擇告別式　千人哀傷送行

霹靂布袋戲黃文擇告別式　千人哀傷送行

霹靂國際多媒體副董事長黃文擇6月12日辭世，享壽67歲，因其聲線多變，故外號「八音才子」，是布袋戲配音界的第一號人物。 今（19）日舉行告別追思會，近千名親友及戲迷送行場面哀戚；文化部次長蕭宗煌代表文化部長李永得頒發褒揚狀、雲林縣長張麗善也頒發表揚狀，感念黃文擇對台灣布袋戲努力與貢獻。

「八音才子」黃文擇人生最後一程　週日戲迷可一同送行

「八音才子」黃文擇人生最後一程　週日戲迷可一同送行

黃文擇創偶戲巔峰　經典配音永流傳

黃文擇創偶戲巔峰　經典配音永流傳

黃文擇靈堂設虎尾自宅　生前最關「一件事」

黃文擇靈堂設虎尾自宅　生前最關「一件事」

幼兒園作業「這尊是誰」　網笑歪：Coco！

幼兒園作業「這尊是誰」　網笑歪：Coco！

關鍵字：

徐柄垣布袋戲

讀者迴響

熱門新聞

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

她長跑快6年卻分手　看眾量級1部片超有感

政治大學21歲女大生騎車自撞　拋飛15m遠「下巴碎裂」亡

趙長鵬「一夜返貧」！身家僅剩1成

許藍方說出百萬存款去向　友：不要這麼好騙！

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

《大學生》班底嫁給前男團偶像！　帥尪：逃不出魔掌

快訊／桃園內壢深夜大停電！網看街道一片黑：熱死了

家寧米蘭同框男網紅喊：my love

明天「夏至」！命理師曝「6禁忌」警告

女主播挺過腦溢血　辭18年鳳凰衛視回台

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面