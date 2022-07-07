　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大生VLOG曝日讀8h日常　網嘆：也太自律！

實習記者楊子嫻／綜合報導

暑假，是所有假期中最被學生們所期待的，隨著暑假的到來，許多學生會趁這2個多月盡情的放鬆、玩樂。但要在暑假期間天天早起讀書8小時，卻難有人能堅持下去。

台大生YouTuber－Yen，自2020年開始在YouTube頻道上發布以【又在椰林睡了一天】為題的一系列台大生活VLOG。在VLOG的記錄下，帶著網友們「沉浸式」的體驗了台大學生的校園日常，也將台大生身負的壓力與付出的努力展現在眾人眼前。

▼Yen早起至圖書館讀書（圖／授權自YouTuber Yen）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台大生暑假自律日常。（圖／授權：youtube /Yen）

暑假期間的Yen卻認為「即使是放暑假好像還是有不能懈怠的壓力」，正準備考取財金研究的他，近日在YT發布的新影片中，記錄了暑假期間備考一周日常。一周當中，他天天都到圖書館或咖啡廳報到，一坐便是8個小時起跳，且中間幾乎不休息、馬拉松式的沉浸在教科書的書海裡，等到離開時周遭的街燈都已熄滅；除了花8個小時從早晨到夜晚研讀財金研究所書籍，Yen一周當中還接了三門家教的授課。

雖然擁有錄取最高學府認證的「金頭腦」，在面對未來的時候卻是比大眾付出更多的努力。自律的日常生活在他的YT頻道曝光後，也不禁讓網友們感嘆「太認真了吧！」「難怪會讀台大」，更有網友開玩笑的說「看來你是要考財金所 拜託留一個名額」。

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
拋震撼彈！剛被判7年8月　立委陳超明擬參選苗栗縣長
熱到爆！9成勞工想放「高溫假」　勞動部回應
獨／重返高雄超商性侵現場！　惡狼竟在店員眼前座位區硬來
「重機雙鬼」北宜逆向狂飆19秒躲區間測速　下場曝光
邊境再放寬！　政院：已決定放寬、增加總額
快訊／逆轉女王！戴資穎虐爆地主女將　挺進8強
快訊／16歲少年機車雙載　打滑撞山壁爆頭慘死
竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出！　2人表情成亮點
夏克立「離家出走1個月」　黃嘉千跪地痛哭！爆幸福全是假象
快訊／逆轉！女老師當街遭大外割上銬　警員遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「考上台大還痛苦什麼？」　教授曝背後原因：我很同情這些孩子

設定目標總是做不到？心理學家教你「3步驟」擺脫拖延症

NanaQ搞極簡「3大爭議」被戰爆！　清水洗澡卻遭抓包「業配洗髮精」

正中午「男女坐引擎蓋狂搖」　16秒片瘋傳！他看光光：小心中暑

客運北宜線推優惠搶客！搭車贈菠蘿麵包　免費遊長埤湖

台灣首發混合燃料導控科研火箭　7／9旭海發射場升空

弟弟帳戶多3萬！貴婦傳「姐姐想你了」親姊一震　曝驚天秘密

高雄「超商隨機性侵」案引恐慌　網友傻眼：治安變壞了？

逛殭屍展「頭暈到手扶牆壁」　資深道長曝這2區：經我感受...少去

全球百億點閱網漫《我獨自升級》動畫化確定！電影視覺海報曝光

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

出事啦！男開車衝溪裡　下秒泡水出動怪手救援

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

溪邊驚見「狗界漁夫」 下水一分鐘大魚Get！

紫衣女馬路「蹲點撞車」　下半身移到車底浪漫緊盯

正中午「男女坐引擎蓋狂搖」　16秒片瘋傳！他看光光：小心中暑

客運北宜線推優惠搶客！搭車贈菠蘿麵包　免費遊長埤湖

台灣首發混合燃料導控科研火箭　7／9旭海發射場升空

弟弟帳戶多3萬！貴婦傳「姐姐想你了」親姊一震　曝驚天秘密

高雄「超商隨機性侵」案引恐慌　網友傻眼：治安變壞了？

逛殭屍展「頭暈到手扶牆壁」　資深道長曝這2區：經我感受...少去

全球百億點閱網漫《我獨自升級》動畫化確定！電影視覺海報曝光

養樂多都怎麼開？　網分享「1開法」留言炸鍋：根本是邪教！

台南大坑休閒農場公益芒果活動　用愛陪伴弱勢孩童

猴痘發作癢又痛！中醫曝防疫不二法門　3步驟增強免疫力

正中午「男女坐引擎蓋狂搖」　16秒片瘋傳！他看光光：小心中暑

好友借2000元！還款「只轉1985元」真相傻眼　她氣炸：還說沒差

年齡差29歲！地下女偶像七夕閃婚58歲天才漫畫家…父女戀修正果

客運北宜線推優惠搶客！搭車贈菠蘿麵包　免費遊長埤湖

主播老公電腦私藏色情片　《魔女寶刀未老》女星抓包外遇踹下體

《獵人》連載剩一話…冨樫再PO草稿八顆圈　飛影出現網驚：變神作？

拋震撼彈！昨判刑7年8月　立委陳超明擬以無黨籍參選苗栗縣長

vivo印度涉洗錢被調查　陸：挫傷中國企業投資經營信心與意願

兩人感情幸福增溫爽爆「好運秘招」　網民認同：生活小幸運比中獎還開心

台股近期疲軟　行政院：國安基金密切注意股市變化

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

獨／台中地標熄燈　房東：麥當勞主動退租

現代人愛用肥皂洗澡？網揭3點完勝沐浴乳

到全聯買麵包「阿伯竟放購物籃」　5秒片驚呆　

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

他今早搶先飛日本：我們東京見！　2萬人按讚喊羨慕

麥當勞「1亂象」無法可管　網：難怪一直收店

不爽陳時中「任內2件事」！李秉穎哀號：我渴得要死又餓得要死

重機逆向躲測速　遭灌爆：想上國道？

學霸曬27年前聯考准考證！六年級想起1規定狂抖

今天是小暑「5禁忌」注意！　小心犯了傷身

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

奇葩妹轟男友騎車環島不載　原因曝光被罵翻

BA.5失守恐飆回單日8萬　專家籲做3件事

更多熱門

相關新聞

論文爆抄襲　學者：學生跟指導教授都要負責

論文爆抄襲　學者：學生跟指導教授都要負責

新竹市長林智堅將代表民進黨參選2022桃園市長，但爆出論文抄襲疑雲，而類似論文爆發抄襲的事件頻傳，學者今（7日）指出，目前不少大學都有論文比對系統，只要落實在口試前比對，在口試時指導教授跟口試委員有認真審核的話，要發現抄襲其實不難，最後爆發抄襲，學生跟指導教授都要負責。

台大哪科系最該廢除？　網狂點名「這科系」

台大哪科系最該廢除？　網狂點名「這科系」

教部將函請台大查處林智堅抄襲案

教部將函請台大查處林智堅抄襲案

台大：即起碩博生「原創性比對」後才可離校

台大：即起碩博生「原創性比對」後才可離校

台大：2月內完成林智堅抄襲案審定

台大：2月內完成林智堅抄襲案審定

關鍵字：

自律生活台大研究所考研Yen一周日常

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

快訊／李沛旭曬「對戒牽手照」！　宣佈喜訊：李先生&李太太

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

女星勸夫妻「真的不宜做1事」！

竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出

台灣年輕乳癌多！醫點名3大元凶　見「1外食動作」搖頭了

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面