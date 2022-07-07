台大生VLOG曝日讀8h日常　網嘆：也太自律！

實習記者楊子嫻／綜合報導

暑假，是所有假期中最被學生們所期待的，隨著暑假的到來，許多學生會趁這2個多月盡情的放鬆、玩樂。但要在暑假期間天天早起讀書8小時，卻難有人能堅持下去。

台大生YouTuber－Yen，自2020年開始在YouTube頻道上發布以【又在椰林睡了一天】為題的一系列台大生活VLOG。在VLOG的記錄下，帶著網友們「沉浸式」的體驗了台大學生的校園日常，也將台大生身負的壓力與付出的努力展現在眾人眼前。

▼Yen早起至圖書館讀書（圖／授權自YouTuber Yen）

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暑假期間的Yen卻認為「即使是放暑假好像還是有不能懈怠的壓力」，正準備考取財金研究的他，近日在YT發布的新影片中，記錄了暑假期間備考一周日常。一周當中，他天天都到圖書館或咖啡廳報到，一坐便是8個小時起跳，且中間幾乎不休息、馬拉松式的沉浸在教科書的書海裡，等到離開時周遭的街燈都已熄滅；除了花8個小時從早晨到夜晚研讀財金研究所書籍，Yen一周當中還接了三門家教的授課。

雖然擁有錄取最高學府認證的「金頭腦」，在面對未來的時候卻是比大眾付出更多的努力。自律的日常生活在他的YT頻道曝光後，也不禁讓網友們感嘆「太認真了吧！」「難怪會讀台大」，更有網友開玩笑的說「看來你是要考財金所 拜託留一個名額」。