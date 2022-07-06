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台東+492　首批Novavax即將配送7／9開打

▲台東今日+492。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日+492。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣6日新增492位確診者，451名民眾戶籍或居住地分在台東、41名為外縣市醫院通報。台東縣累計確診個案33818人、居隔者916人，目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/5下午16點為止，住院收治人數為46人、加強版集中檢疫所為25人、居家照護現管人數有2309人。

台東縣衛生局表示，縣內現有4養護、6監所、1身障機構群聚事件監控中，今日共新增29例確診個案。養護機構新增2確診(1員工、1住民)；監所部分本日新增27人(2員工、25住民)；身障機構無新增。

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台東衛生局表示，中央將於7月8日配送Novavax疫苗，台東縣自7月9日起新冠疫苗接種合約院所，就可以施打Novavax疫苗，只要年滿 18歲以上民眾，打可做為第1、2、3劑施打選擇，無論前2劑疫苗廠牌為何，都可以混打Novavax疫苗。另外，7月9日上午台東市有李文正內科診所、尤憲明內科小兒科診所、蔡明宏心臟內科診所及關強內科診所提供接種，採隨到隨打方式；關山鎮有民安診所提供接種，採電話預約方式，其他時間疫苗接種請參閱台東縣衛生局官網https://reurl.cc/b2vE76或電洽16鄉鎮衛生所，歡迎符合資格民眾踴躍接種。

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