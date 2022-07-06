　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣111學年國中小暨幼兒園正式教師甄選今登場　開缺131名

▲台東縣111學年國中小暨幼兒園正式教師甄選今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣111學年國中小暨幼兒園正式教師甄選今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣111學年國中小暨幼兒園正式教師甄選初試於6日登場，共計有1228人報考，縣府教育處長林政宏特別前往東海國中等試場巡視，慰勉工作人員辛勞。教育處表示，今年國中開缺26名、國小開缺91名及幼兒園開缺14名，預計於8日公告初試錄取名單，相關資訊考生可至台東縣教育處網站(https://www.boe.ttct.edu.tw/)及台東縣教師甄選網站(http://teacher.boe.ttct.edu.tw/)查詢。

教育處表示，國中小暨幼兒園正式教師甄選今舉辦筆試，其中，國中報名人數351人，實際到考人數195人，到考率57.2%；國小報名人數710人，實際到考人數414人，到考率58%；幼兒園報名人數167人，實際到考人數121人，到考率72%。國中複試於7月13日辦理、國小暨幼兒園複試於7月15日辦理。

教育處指出，由於111學年度國小減班趨緩，國中因少子化隨仍有部分學校須減班減員，惟經評估後仍有教師甄選需要，名額依教師退休、介聘調出人數及各校師資科別缺額等綜合考量，期望透過教師甄選降低代理教師比率，教師優先分發偏遠地區學校，可望為台東教育界帶來新血新思維。

ET快訊
金門3年來最高雨量！　泥水灌民宅良田淹成超大泳池
私房錢？　水管改建挖出「34000枚宋朝古幣」
夏克立「脫手92坪南港愛巢」公告秒刪！　房產全登記在黃嘉千名
快訊／許藍方被控不倫人夫　判決結果出爐！
親友接機爆本土BA.5　指揮中心急祭「5規範」：開車窗、不飲
本土首例BA.5！　桃園同車到台中感染
染疫康復門診累計收案1917人　「長新冠」症狀第一名竟是它
快訊／BA.5攻入社區！　首見2例本土個案
快訊／1歲男童染疫　發病隔天死亡
快訊／今本土+34499！新北最多　各縣市分佈曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

感謝醫護守護防疫　憶霖企業捐贈數間醫院物資並肩抗疫

2022年台南芒果評鑑結果揭曉　 農民康英滄獲得特等獎殊榮

設罝住宅用火災警報器有用嗎？　黃偉哲說話了！

台南安南區透天厝傳火警　住宅警報器奏功大響

落實徧鄉環保　台東成功鎮5部落試辦定點定時資源回收

台東縣111學年國中小暨幼兒園正式教師甄選今登場　開缺131名

台東縣焚化廠各項污染物檢測報告出爐　排放數值均符合規定

全台第一部「MUJI無印良品移動服務車」在台東

聽台東在地「原音」！田明新+查瑪克駐村創作發表　9日線上聽

屏東市長參選人周佳琪服務處6日成立　開創幸福平安好生活城市

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

台大生暑假超自律日常 一周天天早起看書8小時

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

感謝醫護守護防疫　憶霖企業捐贈數間醫院物資並肩抗疫

2022年台南芒果評鑑結果揭曉　 農民康英滄獲得特等獎殊榮

設罝住宅用火災警報器有用嗎？　黃偉哲說話了！

台南安南區透天厝傳火警　住宅警報器奏功大響

落實徧鄉環保　台東成功鎮5部落試辦定點定時資源回收

台東縣111學年國中小暨幼兒園正式教師甄選今登場　開缺131名

台東縣焚化廠各項污染物檢測報告出爐　排放數值均符合規定

全台第一部「MUJI無印良品移動服務車」在台東

聽台東在地「原音」！田明新+查瑪克駐村創作發表　9日線上聽

屏東市長參選人周佳琪服務處6日成立　開創幸福平安好生活城市

陽明山4死車禍老董終起訴　女兒陪出庭哀曝：爸失智領殘障手冊

長新冠「腦霧」可能原因曝！　研究：免疫細胞攻擊造成腦神經受損

地表最長20公分洋芋片！超商獨賣「9款異國零食」　軟糖也放大2倍

快訊／李俊俋承諾「贏回嘉義市、議員全壘打」：給我4年會不一樣

快訊／Kolas自稱「無懼之人」：花蓮不再是「恐懼的總和」

感謝醫護守護防疫　憶霖企業捐贈數間醫院物資並肩抗疫

獨／沒漲房租！台中30年地標熄燈　房東現身：麥當勞主動退租

3千出版社、百萬種日文書零時差下訂！2022上半暢銷小說TOP10公布

骨科名醫砸2.1億零貸款買華固名鑄　跟庾澄慶當鄰居

台中皮克斯迷請收下！老宅玩具店收藏滿櫃三眼怪、巴斯光年逛不完

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

地方熱門新聞

日月潭「魚虎球」寶寶估8月爆發

司機國道停路肩捆貨　遭撞飛不治

黃偉哲Po泳池照　底下留言全歪樓

台南運河「救生讚」再度搶救人命

台南安南區透天厝傳火警住警器大響

「抽百萬好禮」大放送

2022台南購物節7月開跑

設罝住宅用火災警報器有用嗎？

屏東市長參選人周佳琪服務處6日成立

2022連江縣長選戰　曹爾元：文化讓家園偉大

日光巴黎積欠薪水歇業　高雄市府出手了

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

台東在地原音　田明新+查瑪克駐村創作線上聽

北港朝天宮最遠分靈自南非返台進香

更多熱門

相關新聞

台東縣焚化廠各項污染物檢測報告出爐　排放數值均符合規定

台東縣焚化廠各項污染物檢測報告出爐　排放數值均符合規定

台東縣焚化廠5月展開全系統功能測試作業，同時委託台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)以第三方公正單位角度，協助進行各項污染物檢測，報告結果出爐，民眾鄉親所關心的污染物數值，均符合環評承諾加嚴的排放標準及法規規定，台東縣環保局表示，待後續工程竣工驗收後，下半年即可開始進入2年的試營運期。

全台第一部「MUJI無印良品移動服務車」在台東

全台第一部「MUJI無印良品移動服務車」在台東

全台唯一高空跳傘「幕後推手曝光」　可樂旅遊攜手安捷包機吸客

全台唯一高空跳傘「幕後推手曝光」　可樂旅遊攜手安捷包機吸客

衝浪哥「8犯6」狂示愛　臉皮超厚下場慘了

衝浪哥「8犯6」狂示愛　臉皮超厚下場慘了

打造海洋環境教育新亮點　成功海洋環境教室重啓營運

打造海洋環境教育新亮點　成功海洋環境教室重啓營運

關鍵字：

教師 幼兒園 台東

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

竇智孔突爆氣PO文「下課粒是垃圾」！

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

周杰倫新歌來了！　網激動：終於等到了

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

黃嘉千脾氣失控　夏克立：我不是妳助理

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面