台東縣111學年國中小暨幼兒園正式教師甄選今登場　開缺131名

▲台東縣111學年國中小暨幼兒園正式教師甄選今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣111學年國中小暨幼兒園正式教師甄選初試於6日登場，共計有1228人報考，縣府教育處長林政宏特別前往東海國中等試場巡視，慰勉工作人員辛勞。教育處表示，今年國中開缺26名、國小開缺91名及幼兒園開缺14名，預計於8日公告初試錄取名單，相關資訊考生可至台東縣教育處網站(https://www.boe.ttct.edu.tw/)及台東縣教師甄選網站(http://teacher.boe.ttct.edu.tw/)查詢。

教育處表示，國中小暨幼兒園正式教師甄選今舉辦筆試，其中，國中報名人數351人，實際到考人數195人，到考率57.2%；國小報名人數710人，實際到考人數414人，到考率58%；幼兒園報名人數167人，實際到考人數121人，到考率72%。國中複試於7月13日辦理、國小暨幼兒園複試於7月15日辦理。

教育處指出，由於111學年度國小減班趨緩，國中因少子化隨仍有部分學校須減班減員，惟經評估後仍有教師甄選需要，名額依教師退休、介聘調出人數及各校師資科別缺額等綜合考量，期望透過教師甄選降低代理教師比率，教師優先分發偏遠地區學校，可望為台東教育界帶來新血新思維。