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快訊／林智堅論文抄襲成國安危機？　林奕華整理6大疑點

▲▼國民黨團召開「林智堅雙論文抄襲？抄襲？抄襲？出來面對！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團今（6）日召開記者會，立委林奕華針對林智堅、陳明通等人說法提出六大疑點。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

被民進黨提名參選桃園市長的新竹市長林智堅，深陷論文抄襲疑雲，包括2008年中華大學及台大國發所二本碩士論文，國安局長陳明通昨日也出面澄清。國民黨團今（6）日召開記者會，立委林奕華針對林智堅、陳明通等人說法提出六大疑點。

林奕華表示，中華大學碩論部分，疑點一，報告若為共同研究者怎未掛名？疑點二，論文與報告内容相同不必註明？疑點三，論文九成在抄指導教授沒責任。台大論文部分，疑點一，提前一年供資料為何不掛名？疑點二，指導教授同意論文就可以抄？疑點三，高官教授是共犯教育部不查？上述共六項疑點，呼籲林智堅出面說明。

林奕華指出，當年科技部前身國科會期末結案報告，比對當年還是民進黨立委柯建銘助理的林智堅市長論文，從摘要、目錄、圖片、圖表，序論、章節內容，內容幾乎一模一樣，如果林智堅市長堅持兩份論文都沒有涉及抄襲，建議自提比對數據，請台灣大學和中華大學的學術倫理委員會，進行學術論文的審查，根本不需要喊冤被抹黑或是提告等政治動作轉移焦點，回到論文是否抄襲最主要的核心，學術倫理委員會進行調查。

林奕華指出，林智堅在中華大學的碩士論文最嚴重的部分，還不是僅僅有涉嫌抄襲的問題，是竊占了國科會委託案研究成果，再從題目上來看，林智堅市長用「某科學園區」替代標案的新竹科學園區，顯然當時的林智堅研究生有意識到，必須要「閃避」委託單位著作版權的問題，就算是共享著作版權，也不是林智堅市長，而被委託、掛名的兩位教授，且該研究報告上，也沒有林智堅市長的名字，請不要拿一個學術研討會的論文，就可以偷天換日，把應該屬於政府的智慧財產，移轉到自己名下，據為己有。

林奕華表示，民進黨立委稱本案沒有受害者，其實是錯誤的說法，一位研究生可以拿政府標案結案報告，變成自己的論文，受害者就是全民；算是當年參與研究的教授出來澄清稱林智堅市長有參與研究，但論文內容可以跟研究結論報告雷同？身為本案利害關係人身分的教授，其實是不太適合出來講話。林奕華進一步表示，如林智堅市長所稱，他的論文在先，結論報告在後，「是否指控教授抄襲你的論文？倘若是教授抄你的論文，那將是名譽掃地的大事」。

林奕華表示，關於台大國發所論文部分，論文所引用的數據或許相同，但是怎麼會連撰寫的文字內容也相同？而且畢業時間是余正煌在前，林智堅市長在後，自認在學術倫理要求最嚴謹的台大，怎麼會坐視這樣的事情發生？尤其是在余正煌與林智堅市長論文時間差期間，台大發生前校長楊泮池論文事件，當年的陳明通教授難道不知道論文如此高的雷同，都沒有利用「論文比對軟體」，要求林智堅市長或是余正煌修正？

林奕華認為，包括陳明通在內的林智堅當年論文指導教授們都沒有資格出來替「研究生」說明，因為他們都是利害關係人，甚至是共犯結構。同時，林奕華也要求科技部追回委託案經費，同時教育部、台灣大學、中華大學主動召開學術倫理委員會釐清真相。

總召曾銘宗指出，身為當時的國發所所長的陳明通，又是口試委員，既然允許個人的論文相互抄襲，還給學位，甚至主動出面澄清、護航，不知這是國安危機？還是民進黨的國安危機？

對此，國民黨團提出三項要求，一、竹科屬於科技部，請科技部依法提出告訴追償。二、要求台灣大學、中華大學進行學術倫理調查，必要時撤銷林智堅市長學位。三、請林智堅市長面對事實，不要模糊焦點，不要用政治語言，趕緊出來澄清、說明。

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