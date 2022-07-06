林智堅被指論文抄襲她又被鞭　李眉蓁曝心裡話：要把碩士讀回來

▲高雄市議員李眉蓁回應論文吹哨者吳佩蓉參選高雄市議員。（圖／翻攝自李眉蓁FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅身陷論文抄襲風波，藍綠近日頻把過去也被踢爆論文抄襲的高雄市議員李眉蓁拿出來類比。對此，李眉蓁今（6）日在臉書吐心裡話表示，經過2年的沉澱與自省，她已重新回到學校進修，努力把碩士學位再讀回來，對於踢爆此事的吹哨者、促轉會前副研究員吳佩蓉將參戰高雄市議員，她大方表示歡迎，不擔心吳在左楠參選，只擔心自己做得還不夠好而已。

過去踢爆李眉蓁碩士論文涉嫌抄襲的吹哨者，促轉會前副研究員吳佩蓉5日宣布參選，將正式投入今年底高雄左楠區市議員選舉，她強調，參選是為了協助淘汰幾位非常不適任的現任議員，大幅改變高雄市議會目前的生態。

▲李眉蓁歡迎吳佩蓉參選高雄市議員。（圖／翻攝自李眉蓁FB粉絲專頁）

對此，李眉蓁在臉書一吐心裡話表示，14年前的她思慮不周，撰寫論文時犯了錯誤，2年前的她也不夠成熟，還不能勇敢面對自己的錯誤。2年的沉澱與自省，她承受處罰、承擔代價，尋求別人的諒解，也重新回到學校進修，努力把碩士學位再讀回來。

「接受別人的批評，同時相信自己有改進的能力，這是我正在做的事。」李眉蓁說，現在的她對當初指出我錯誤的吳小姐心懷感激，由於她的指正，才有了面對自己錯誤的機會，學習面對，學習放下，學習改進。所以，她不擔心吳在左楠參選，只擔心自己做得還不夠好而已。

▲吳佩蓉過去曾踢爆高雄市議員李眉蓁論文抄襲，重創當時高雄市長補選選情。（圖／記者吳世龍攝）

事實上，近來林智堅身陷論文抄襲風波，藍綠雙方又再度以李眉蓁事件進行攻防，國民黨台北市議員王鴻薇以李眉蓁為例，向林智堅喊話，倘若有羞恥心就該自動退回學位、退選；民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則反擊，國民黨要拿林智堅類比高雄市議員李眉蓁，兩者狀況完全不同，這是畫虎不成反類犬，不倫不類。